Argentina: Comenzó debate por el aborto en Diputados

Se espera una votación ajustada

A las 11:24, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, constató el quórum y dio por iniciada una sesión histórica en la que por primera vez se debatirá en el Congreso argentino la posibilidad de legalizar el aborto.

En su carácter de miembro informante y presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista Daniel Lipovetzky fue el primer diputado en defender el dictamen de mayoría que se firmó ayer en un plenario de comisiones. “La posibilidad de aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas y a partir de ahí no cabe duda qué tenemos que hacer con nuestro voto”, aseguró.

Lo secundó la radical Silvia Martínez, presidenta de la comisión Familia y Mujer . “Esta es una gran oportunidad, les pido que reflexionemos, no les digamos que no a las mujeres que nos hacen un reclamo racional”, sintetizó.

Carmen Polledo, presidenta de la comisión de , fue la primera legisladora en expresarse en contra del proyecto. Luego de agradecer el marco de respeto con el que se analizó el tema y la visita de más de 200 expositores, repasó los argumentos del dictamen de rechazo, adelantado por Infobae.

Como muy pocas veces sucedió con una norma, nadie se anima a anticipar el resultado. Desde hace días el “poroteo” está en boca de todos, con legisladores cambiantes y otros que no anticiparon su decisión. Muchos porque aún no lo tienen definido y otros para no recibir presiones.

Un relevamiento realizado por Infobae antes de la sesión, concluyó que hay 122 votos en contra, 120 a favor y 13 indecisos. Esto dan 255 diputados, ya que Julio De Vido está detenido y no se lo contabiliza. Emilio Monzó, presidente de la Cámara, no votará a menos que tenga que desempatar. El ex intendente de Carlos Tejedor no hizo pública su postura.

Por su parte, Luis Beder Herrera cambió su posición. Después de haberse mostrado en contra durante las últimas semanas, el legislador riojano confirmó a una emisora radial local que votará a favor de la ley de despenalización del aborto. Así, dejaría la cuestión empatada en 121-121.

“Estaba afligido porque los cinco diputados por La Rioja se mostraban en contra de la Ley, pero las dos leyes están a favor de la vida. No tiene que ser delito cuidar la vida de una persona”, aseguró Beder a Radio24.

Y sentenció: “Tenemos que escuchar a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres y viendo que nadie los representa yo me vi obligado a cambiar mi voto, soy el que más experiencia tengo en esto y a mí no me cuesta cambiar, voy a votar a favor de la despenalización del aborto”.

La brecha de hace unos días se acortó considerablemente y lo que parecía una victoria casi segura de los antiabortistas ahora está en tela de juicio. Lo que sigue estando claro es que la última palabra la tendrán los indecisos. El final está abierto.

(Fuente: Nodal)

