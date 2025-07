Colombia: Con marchas en varias ciudades y un balance con 50 hitos, Petro celebró 100 días de gobierno

Así fueron las marchas a favor de Petro en Bogotá, Cali y Barranquilla

Las personas se reunieron este martes en los puntos de concentración desde horas de la mañana, para marchar a favor de los 100 días de administración de Petro. En Cali, el Puente de la Luna, El Puente de los Mil Días y el Parque de las Banderas fueron los puntos de concentración. Las manifestaciones comenzaron a las 9 de la mañana, cuyos protagonistas fueron los docentes, que celebraron a través de obras de arte y cultura. Cerca de 150 agentes de tránsito estuvieron encargados de acompañar las movilizaciones en la capital vallecaucana.

Por otro lado, en Medellín se congregaron personas desde las 8 de la mañana en el parque Las Luces, en donde los sindicatos fueron protagonistas a lo largo del día.

En Bogotá, las autoridades reportaron cerca de 200 personas que se desplazaron por la Carrera Séptima, alrededor de las 9:55 a.m. A lo largo del día, se sumaron cerca de 1.300 personas, que incluyeron miembros de Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores, estudiantes, entre otros.

Carlos Benítez, coronel de la policía de Bogotá, afirmó que fueron designados 854 funcionarios para garantizar la seguridad de las personas, que se trasladaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Las marchas en Barranquilla comenzaron desde las 9 de la mañana, en la estatua de Estercita Forero, ubicada en la carrera 43 con calle 74. Las manifestaciones comenzaron con cerca de 300 personas, luciendo disfraces típicos del Carnaval de Barranquilla. En el Paseo Bolívar, se reunieron varias personas, para congregar a cerca de 4000 manifestantes a favor de la administración Petro en sus primeros 100 días.

Usuarios en redes sociales afirmaron que los números de personas marchando fue bastante reducido. “Gran parte de las personas que salieron son de sindicatos y organizaciones. No se registra un número notable de personas”, afirma un usuario en la red social Twitter.

Los 100 días de Petro

Los motivos para las marchas en favor del Gobierno Petro son múltiples. Desde sus esfuerzos por lograr una transición energética, hasta su proyecto de ley para legalizar el uso recreativo de la marihuana. En materia de seguridad y defensa, el presidente aseguró que no extraditaría a Estados Unidos a los narcotraficantes que negocien con el Estado y que decidan no reincidir. No obstante, afirmó que serán extraditados de forma inmediata los narcotraficantes que decidan no negociar.

“Yo tengo la impresión de que Petro ha tenido dos grandes aciertos, haber conseguido una reforma al sistema fiscal y la ‘paz total’”, afirmó Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, para CNN.

El 26 de octubre, el Congreso de Colombia aprobó la ley de Paz Total, que dio vía libre para que el presidente busque la paz con grupos ilegales, históricamente ligados al narcotráfico, la violencia y las masacres. El concepto de “Paz total”, desarrollado por Petro, busca poner como foco esencial la paz, al convertirla en una política de Estado. El Ministro de Defensa de Petro, Iván Velásquez, aseguró que los bombardeos contra grupos armados ilegales debían ser suspendidos en una conferencia de prensa el 25 de agosto.

Gustavo Petro hizo un balance de su Gobierno: estos son sus 50 hitos

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro dio una rueda de prensa en la cual habló sobre lo que han sido estos primeros 100 días como Presidente de la República, que se cumplen este martes y, en sus palabras, se han caracterizado por el cambio.

Precisamente este martes se están realizando varias marchas en las principales ciudades del país para respaldar la gestión del mandatario.

Petro comenzó diciendo que en estos primeros 100 días fueron armando los pilares de lo que será el programa de Gobierno que se desarrollarán en los cuatro años siguientes.

Y la base de esto será el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se titula Colombia Potencia Mundial de Vida.

“Hoy la política no se divide en derechas e izquierda. Se divide en si puede potenciar la vida o ayudar a apagarla”, comentó el mandatario.

Sobre la ola invernal que atraviesa el país, que ya deja alrededor de 500.000 damnificados, el mandatario aseguró que el problema está en las políticas públicas que se han planeado en el país.

Y en ese sentido dijo que habrá políticas públicas pensadas en justicia política y justicia social.

En ese sentido, el mandatario dijo que se debe pasar a una economía productiva y descarbonizada.

Entre los temas que destacó el jefe de Estado sobre estos 100 días de gestión, dijo que el Gobierno hizo un listado de 50 hitos. Y el último es que “el cambio continúa…”.

Estos son los 50 hitos que el gobierno Petro destaca durante sus primeros 100 días

-Recuperamos la espada de Bolívar e iniciamos el Gobierno del cambio

-Hicimos una política pública que tiene que ver con la protección de la Amazonia.

-Se han realizado más de 34 diálogos regionales vinculantes en toda Colombia.

-Se inició la reforma agraria.

-Se radicó en el Congreso el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad.

-Acuerdo de compra de tierras con Fedegán.

-El Gobierno tuvo nombramientos inclusivos.

-Se inició el programa de mejoramiento de vivienda, que tiene como objetivo de 18.000 mejoramientos, pero quieren que sea de 100.000 por año.

-Se inició el programa preventivo de salud.

-Reducción de homicidios en todo el país. “Tenemos una reducción del 4 por ciento, muy insuficiente todavía”.

-Se sancionó la Ley 418, principal marco jurídico de la ‘paz total’.

-Se aprobó la reforma tributaria.

-Recibimos de Estados Unidos 12 helicópteros para cuidar el Amazonas y no para hacer la guerra.

-Propuesta en la COP el cambio de deuda por acción climática en todo el mundo.

-Llamado en la ONU para cambiar la lucha contra las drogas.

-Trabajar para consolidar la educación gratuita superior.

-Se sancionó el Acuerdo de Escazú.

-Se restablecieron las relaciones entre Venezuela y Colombia, lo que permite recuperar la frontera.

-Se iniciaron las trasferencias de 500.000 pesos mensuales a madres cabeza de hogar.

-Cambio en la política antidrogas con el fortalecimiento de la incautación de droga.

-Indumil, al lado de la producción de armas, buscará construir puentes.

-La política de atención inmediata a la crisis climática.

-Condonación de la deuda a más de 4.000 personas del Icetex.

-Ampliación del PAE.

-Se instalaron 180 puestos unificados de mando la mayoría de la crisis climática.

-Se entregaron 600 hectáreas para campesinos por parte de la SAE.

-Se regularizaron 807.000 hectáreas.

-Agregar 1,3 billones al presupuesto que la educación.

-Lanzamos el programa de agua en La Guajira.

-Se eliminó visa para Reino Unido.

-Reanudación de diálogos con el Eln.

-Entrega de créditos a pequeños productores.

-Créditos nuevos a mujeres por 354.000 millones de pesos.

-Se redujo, “aún insuficientemente”, las tarifas de energía en todo el país.

-La población campesina reconocida como sujeto de derechos, que se está tramitando en el Congreso como reforma constitucional.

-Las acciones comunales y los comités barriales quedan como eje fundamental en la lucha contra el hambre.

-Se consiguió partida presupuestal para aumentar el 5 por ciento de la asignación mensual a todos los soldados del país.

-A finales de enero se convocará la reunión de presidentes de la cuenta amazónica ya acordada, incluido el presidente de Francia.

-Articular entre el Ministerio del Interior y Mindefensa el diseño e implementación de un plan de protección para los líderes.

-Presentación al Congreso de la Jurisdicción Agraria.

-Eliminación de gran parte de consejerías de presidencia.

-Seguridad humana en vidas y no en muertes.

-Más de 40 grupos ilegales están en cese al fuego.

-Se aumentó en 100 por ciento el presupuesto de agricultura. Pasó de 2 a 4 billones.

-Transformación del plan de compras del Estado para contratar con juntas de acción comunal. Se “democrátizó”.

-Se abrió la Casa de Nariño para todos.

-Los patrulleros y soldados podrán estudiar.

-Mesas de trabajo para determinar la tarifa y reducción del Soat para motociclistas.

-“El cambio continúa…”

