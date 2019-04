Colaboración de Maiman busca pruebas falsas contra Toledo, dice defensa

El acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público y el empresario Josef Maiman busca crear pruebas falsas que perjudiquen al expresidente Alejandro Toledo, aseguró hoy la defensa técnica del exmandatario.

En un pronunciamiento difundido por redes sociales, la defensa afirma que hay una conspiración en marcha contra el exgobernante y que incluir la información de Maiman en la investigación constituirá un fraude procesal.

“La investigación se trataría de un fraude procesal. Introducir información falsa para incriminar a un expresidente es casi una conspiración contra el estado de derecho”, señala el pronunciamiento con motivo de la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Maiman.

En virtud a dicho acuerdo, Maiman, examigo personal del expresidente, brindará información a la Fiscalía sobre cómo uso sus empresas para recibir el dinero que Odebrecht presuntamente le pagó a Toledo como soborno por ganar la concesión de la carretera Interoceánica durante su gobierno (2001-2006).

En ese sentido, señalan que la intención del coordinador del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, Rafael Vela, es dar oportunidad a Maiman para crear pruebas falsas incriminadoras contra Toledo.

El pronunciamiento señala, en resumen, que el dinero que Maiman transfirió a las empresas Ecostate y Milan, creadas en Costa Rica y presuntamente vinculadas a Toledo, provienen de actos de corrupción y que por ello la Fiscalía debería denunciar al empresario israelí por lavado de activos.

“Con todas estas pruebas, el fiscal Vela Barba no necesita la colaboración de Josef Maiman para cerrar el caso Ecoteva; sin embargo, el fin es que el Ex Pdte Alejandro Toledo sea juzgado y sentenciado por lavado de activos, entonces, no le conviene al fiscal acusar a Maiman, porque sabe que Toledo saldría absuelto”, señala.

“Es así, que le dan otra oportunidad de crear pruebas falsas que sirvan para incriminar.

Por ejemplo: Maiman podría decir ahora que eran cómplices, que por eso él tomó el 50% para sus gastos. El fiscal le creerá, aunque Maiman seguirá sin aportar prueba que vincule al Presidente Toledo con el delito, porque no existen”, añade.

(Fuente: Andina)

