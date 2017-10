CLC innova con el Método Sugestopédico para aprendizaje de idiomas

Lima, 25 de Octubre 2017 (Escrito por Claudia Chávez Rivero – Gonzáles para Peruinforma.com) .- El Método Sugestopédico de Super Aprendizaje es la base de la enseñanza de idiomas del Caller Language Center, CLC, ubicado en el distrito limeño de San Borja, que permite aprender de manera eficiente en la tercera parte del tiempo que los institutos convencionales.

El Centro de Idiomas tiene una alianza estratégica con Brainbox bajo la dirección de Claudia Dostal, experta en nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, quien a su vez es miembro del Directorio del CLC. Son un Centro de Evaluación Autorizado por Standard Certification para Evaluaciones TOEIC (Test of English for International Communication) para el idioma Inglés y las Evaluaciones TFI (Test Français International) para el idioma Francés.

Su fundador, Herbert Caller Gutiérrez, es autor de los libros Sugestopedia: Método Potente de Enseñanza y Aprendizaje, Alemán sencillo para hispanohablantes, Verdades y no apariencias: Alemania y la Unión Europea (de venta en Amazon.com y librosenred.com). Asímismo, es el creador del Método que lleva su apellido paterno.

En la foto, sentado en la primera fila de izquierda a derecha, el fundador y director general del Centro de Idiomas CLC, Herbert Caller Gutiérrez, con su staff.

Esta es la entrevista que nos concedió:

¿En qué consiste el Método Sugestopédico y el Método Caller? ¿Cuál es la ventaja comparativa de estudiar idiomas?

Somos pioneros en el mundo en la utilización del Método Sugestopedico, el cual activa el hemisferio potente del aprendizaje que es el derecho, atacando la forma de la enseñanza de forma lúdica, activa y participativa. Este método está relacionado con “la forma” de la enseñanza. Asimismo se usa el Método Caller que es una filosofía aplicable a cualquier área del conocimiento, atacando el “fondo del conocimiento”, enfocandonos en la raíz de la información que nos permita construir en el idioma muy rápidamente. Por eso aprenden en la tercera parte del tiempo en comparación con otros programas de idiomas, incluyendo una certificación internacional de peso mundial.

¿La enseñanza de los idiomas: francés, inglés, alemán, portugués y español para extranjeros que ofrece el CLC utiliza libros de texto y de tareas como en la mayoría de institutos de idiomas?

No utilizamos libros en el proceso de enseñanza, lo que se usa son textos y materiales exclusivamente inventados y desarrollados por nosotros, integrando los elementos estructurales del idioma a enseñar, junto con música especialmente seleccionada y la parte cultural de 24 países del mundo por los que viajan los 3 personajes considerados en la historia narrada en 24 textos, uno por cada país. En cada clase se trabaja con un texto que se presenta en el idioma materno y el idioma objetivo, un audio del texto en español y el idioma a aprender, un audio sólo del idioma a aprender, el elemento estructural del idioma a aprender, un texto de una canción que se presenta como karaoke y un texto final para traducir. Todo eso es parte de un Pilar que se desarrolla en 3 horas por cada clase.

¿Cuántos meses tiene cada módulo de enseñanza? En el caso de personas con pocas habilidades de aprender idiomas que desaprueben, deberán repetir el módulo completo?

En el caso de los Programas Especiales se requieren 4.5 meses para el Portugués, 6 meses para el Inglés, Francés y Español para extranjeros, y 7.5 meses para el Alemán estudiando 9 horas a la semana.

En el caso de los Programas Regulares es exactamente el doble del tiempo, vale decir 9 meses para el Portugués, 12 meses para el Inglés, Francés y Español para extranjeros, y 15 meses para el Alemán estudiando 9 horas a la semana.

Si alguien repite el módulo tiene que volver a llevarlo. Está demostrado que los alumnos que asisten a las clases como corresponde, no tienen problemas en sus evaluaciones, las cuales realmente son bastante exigentes.

¿Cómo es la evaluación de cada módulo?

Con respecto a las evaluaciones, son mensuales al terminar cada Módulo de estudio. Se evalúan las 4 competencias requeridas en todo idioma de manera independiente y con una exigencia de una nota mínima de 12 sobre 20. Estas evaluaciones nos permiten determinar qué competencia requiere ser reforzada de ser el caso.

¿Hay una entrevista previa o evaluación que identifique si el alumno califica para aprender idiomas con el Método de Sugestopedia que se desarrolla en el CLC? ¿Qué tal si una persona es tímida, poco sociable para interactuar grupalmente o si fuese disléxica? Hago la consulta porque el Método se enfoca en ejercicios de activación y desbloqueo del sentido auditivo y visual.

En nuestros Programas NO discriminados a los alumnos, tampoco realizamos una separación de los mismos en función a sus capacidades o Perfiles de Aprendizaje, esto porque el Método Sugestopedico integra a todos y activa técnicas que incluyen a los estudiantes visuales, acústicos o quinestesicos (de movimiento). Esta metodología por el contrario, permite que los participantes desarrollen otro tipo de habilidades sociales, considerándose esto como un regalo de la Sugestopedia, es por ello que los grupos son muy heterogéneos, teniendo a estudiantes de 9 años y 50 años en el mismo ambiente académico.

¿Se han planteado realizar el método del CLC en plataforma de internet, en algún momento,frente a las numerosas ofertas que existen, incluso los de sistema convencional tiene una digital?

Estamos en un Proceso de Pruebas para brindar Programas de Capacitación de Idiomas de forma Virtual pero Sincrónica, vale decir con un docente en línea, separados únicamente por la pantalla del computador. La enseñanza virtual NO Sincrónica, ha demostrado no tener los resultados que se requieren.

¿Seguir el Método Caller y Sugestopédico excluye utilizar otros recursos como los del internet (por ejemplo, conocidos sitios de You Tube para aprender alemán) o leer libros para autoaprendizaje que pueden ser eficientes. O complementarlo con su libro Alemán sencillo para hispanohablantes? Por cierto, si no hay un método que respalde éste u otros libros, además con materiales audiovisuales, resultaría difícil para una persona que quiera aprender un idioma, ¿correcto?

Uno de los Principios Rectores del Método Caller tiene que ver con la NO utilización de variables no controlables por el propio sistema, por eso no se consideran otros recursos salvo los preparados por nosotros, además con la filosofía del Método, como podríamos pretender que los alumnos aprendan en casa lo que no aprendieron en aulas?.

En su libro La Sugestopedia: Método Potente de Enseñanza y Aprendizaje, en el capítulo 17, usted menciona la Foto-Lectura (Photoreading) como una técnica revolucionaria. ¿Es la fotolectura parte de una de las técnicas de lectura veloz?

NO, todo lo contrario, lo que se hace en la Lectura Veloz, se usa como uno de los elementos de una gran técnica de Súper lectura y procesamiento de información. La Lectura Veloz activa el hemisferio lento y analítico que es el izquierdo, llegando hasta 2,500 palabras por minuto después de 6 meses de arduo entrenamiento, mientras que la Fotolectura activa el hemisferio veloz y de la memoria de largo plazo que es el derecho, llegando por ello a procesar hasta 25,000 palabras por minuto después de 3 días de entrenamiento. No se puede comparar. Es como pasar de una buena camioneta a un avión de combate en relación a la velocidad de avance.

¿Los certificados que entregan tras culminar el estudio de cada modulo es a nombre de la nación, y/o lo entregan al final de completar el curso?. ¿Respecto a los certificados internacionales de competencia del idioma están al mismo nivel que los más conocidos tipo TOEFL, Cambridge en cuánto inglés y francés?.

Nosotros NO entregamos Certificados a nombre de la Nación porque estos no tienen reconocimientos a nivel mundial y porque somos una empresa privada que paga impuestos a pesar de brindar servicios de capacitación. Nuestros certificados tienen reconocimiento mundial porque somos un Centro de Evaluación Autorizado por Standard Certification para el caso de las Evaluaciones TOEIC para el idioma Inglés y las Evaluaciones TFI para el idioma Francés. Estas evaluaciones tienen el mismo nivel que las mencionadas en la pregunta, siendo consideradas también en el Marco Europeo de Referencia de Idiomas.

¿Están abiertos a realizar convenios con instituciones públicas y privadas? ¿Cómo es la participación de Brainbox Training de Austria?.

CLC está dispuesto a colaborar con otras instituciones tanto públicas como privadas. Eso porque nos interesa mucho que la educación en nuestro país mejore sustancialmente. Nosotros ya contamos con Convenios Interinstitucionales como con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Expro, la Universidad Marítima del Perú, etc. También somo socios Premium y estratégicos de la Cámara de Comercio de Canadá y de la Cámara de Comercio Peruano Francesa. El año 2018 de todas maneras estaremos presentes en el extranjero, comenzando por los EEUU y el mundo Europeo, lo cual será el inicio de la exportación de conocimiento del Perú al mundo. Brainbox tiene una alianza estratégica con CLC y su Fundadora Directora Claudia Dostal es miembro de nuestro Directorio, el cual tengo el honor de dirigir.

En la foto,en el extremo izquierdo, Claudia Dostal, experta en nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, fundadora de Brainbox.

Esta pregunta esta vinculada a su último libro Verdades y no apariencias: Alemania y la Unión Europea, que es materia para entrevista aparte, sin embargo, es relevante una pincelada. Muchas personas consideran que saber inglés es suficiente para abrir puertas, si bien es el idioma básico para el mundo, no es así en un país como Alemania y Francia donde si no sabes alemán o francés no necesariamente intentarán entenderte a menos que seas el ‘top de los top’ en algún tema que les interese o directamente tengas un traductor al costado. Y sin lugar a dudas, conocer el idioma es conocer su cultura.

Definitivamente hoy en día ya no es suficiente manejar el idioma Inglés, si uno quiere abrirse las puertas del mundo Europeo, debe conocer o el segundo idioma oficial del mismo que es el Francés o el idioma Alemán porque es el idioma del mayor productor y exportador de la comunidad, la República Federal de Alemania. Como lo decía claramente el austriaco Ludwig Von Wittgenstein “Los Límites de mi Lenguage, son los Límites de mi Mundo”.

Su hoja de vida:

El fundador y director general del Centro de Idiomas CLC, Herbert Caller Gutiérrez, domina los idiomas alemán, inglés y portugués. También tiene conocimientos de quechua e italiano.

Es oficial superior de la Marina de Guerra del Perú, especializado en submarinos. Se graduó como Espada de Honor y Primer Puesto de la Promoción 2000. Es Bachiller en ingenieria naval en la Universidad de Ingeniería del Perú. Asímismo, es bachiller de Derecho y Ciencias Políticas.

Obtuvo un máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas (otorgado en forma conjunta por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres del Perú.

Fue becario en Brasil, Estados Unidos, Grecia y la República Federal de Alemania.

