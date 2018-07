Citroën lanza la New C4 Cactus

Siempre dictando lo que será tendencia, Citroën presenta un modelo hecho especialmente para el público latinoamericano. Se trata del New C4 Cactus, que llega esta vez con una silueta más dinámica, equipado con un ambicioso paquete de elementos de seguridad y diferentes prestaciones tecnológicas.

El diseño del Citroën New C4 Cactus mezcla la dosis exacta de audacia, fuerza y libertad, con un techo flotante, llantas de 17” y neumáticos de uso mixto.

Esta crossover lleva un motor de tres cilindros en línea con 1,2 litros de cilindrada y la tecnología Puretech, que en las versiones con caja tanto automática como mecánica de seis marchas, equipa el sistema de turboalimentación.

Siguiendo la filosofía de la marca, denominada Inspired by you, el New C4 Cactus hace eco de las necesidades del público de la amplia y exigente geografía de nuestros países, por esa razón ha incorporado tecnologías que ofrecen un manejo ampliamente confortable.

En la parte exterior, cuenta con un sistema inteligente de iluminación automático y control eléctrico de nivelación de altura de faros delanteros.

A esto se suman equipamientos de seguridad activa como: sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de punto ciego, cámara de retroceso, seis airbags, frenos ABS en las 4 ruedas con EBD, control de estabilidad dinámica, detección de baja presión de neumáticos, asistencia de arranque en pendientes, luces de circulación diurna LED y sistema de anclaje Isofix en el asiento trasero para la silla de bebés, además de barras protectoras laterales en las puertas.

Todos estos detalles hacen del New C4 Cactus una excelente conjunción de diseño, tecnología, seguridad y equipamiento, hasta hoy solo disponible en modelos de alta gama.

Encuéntranos en Lima en las tiendas Dercocenter de San Miguel, La Molina, La Victoria, centro comercial Plaza Norte y la distribuidora Peñaranda en Surquillo. A nivel nacional en las sucursales de Derco en Piura, Cajamarca y Arequipa y en los concesionarios de Trujillo, Chiclayo, y Cusco.

