Chile:Cámara de Diputados aprueba Matrimonio Igualitario y despacha al Senado

Cámara de Diputados aprueba Matrimonio Igualitario: proyecto pasa a tercer trámite en el SenadoEste martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Matrimonio Igualitario, despachándolo al Senado para su tercer rámite constitucional.

La iniciativa, que fue ingresada en 2017, que ingresó al Congreso en 2017 en el marco del cumplimiento de n cuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos umanos, fue visado por 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones.El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación omosexual (Movilh), Rolando Jiménez, señaló que “logramos introducir indicaciones en la Cámara que lo perfeccionaron en érminos e filiación y adopción homoparental, por la cual la propuesta es distinta a la despachada originalmente por el Senado”.

En ese sentido, una de las voceras de la entidad, Javiera Zúñiga, espera que el proyecto “no pase a comisión mixta y sea despachado con celeridad por la Sala. (…) Festejamos este nuevo paso, ahora con la total convicción de que estamos en la recta final”.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, aseguró que “no fue sino hasta que el Presidente Sebastián Piñera le pusiera urgencia en su tramitación, con genuina voluntad política y compromiso concreto, que el proyecto ha podido avanzar en favor de la igualdad y la no discriminación en nuestro país”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) llamó al Senadora tramitar esta iniciativa lo antes posible y emplazó a Piñera para que “cumpla con su palabra de la urgencia que pusieron a este proyecto en toda su tramitación”.

Vlado Mirosevic (PL) apuntó contra José Antonio Kast, candidato presidencial del Frente Social Cristiano, por mostrarse contrario al Matrimonio Igualitario. “Es contrario, al igual que todos los líderes de ultraderecha en el mundo, a reconocer la dignidad en la diversidad sexual”.

“Yo he señalado con mucha convicción que yo soy partidario del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero que soy un hombre demócrata, un hombre que respeta la decisión de las mayorías. Por lo tanto, si el Parlamento se pronuncia a favor del matrimonio igualitario, va a ser ley”, sostuvo Kast al respecto.

Contenidos del proyecto

El proyecto de ley otorga a las parejas del mismo sexo todos y cada uno de los deberes y derechos con que gozan en la actualidad los matrimonios heterosexuales.

En materia de homoparentalidad, se garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otras categorías, para efectos de custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos/as mediante fertilización humana asistida.

En tal sentido, se reconoce la maternidad de mujeres trans y la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos/as. También se determinó el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo; definiéndose que lo decidirán los progenitores y, si no hay acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

A la par se regulan los bienes de las parejas del mismo sexo, se garantizan las pensiones para viudos/as, los permisos laborales en caso de nacimiento de hijos/as y las asignaciones familiares y se amplía el concepto de hermanos/as, reconociendo tal calidad para quienes lo son por parte de ambos progenitores o sólo por uno de ellos.

Se eliminan así conceptos de hermanos maternos y paternos. De igual manera se reconocen los matrimonios igualitarios contraídos en el extranjero.

También se derogan de la Ley de Identidad de Género todos los artículos que impiden a las personas trans casadas rectificar su partida de nacimiento.

Fuente: Agencia Nodal/Bio Bio