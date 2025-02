Chile: Visita de ministra del Interior a zona mapuche es interrumpida por disparos

Ministra Izkia Siches tras disparos en Temucuicui: “Necesitamos reencontrarnos en la paz”

Izkia Siches, ministra del Interior, se refirió a lo sucedido en un camino rural cercano a Temucuicui, donde la comitiva ministerial debió resguardarse, tras escucharse disparos.

En una conferencia de prensa donde fue acompañada por todos los secretarios de Estado que viajaron a la Macrozona sur, entre los que se encuentran Begoña Yarza, Jeanette Vega, Juan Carlos García, Marco Antonio Ávila y algunos subsecretarios como Eduardo Vergara, la jefa de gabinete fue elocuente.

“Estamos acá en Wallmapu con todos los ministros. Siempre supimos que el trabajo no iba a ser fácil y requería lo mejor de lo nuestro. Se equivocan los que creen que lo íbamos a solucionar desde a Región Metropolitana, estamos acá tal como nos mandató el Presidente”.

“Este territorio ha tenido profundos problemas, abandonos y por eso me acompañan los ministros, junto a subsecretarios. Nuestra respuesta a lo que ocurre aquí será integral y el gobierno no variará su plan, seguiremos con nuestro itinerario”, añadió.

Analizando lo que sucede en la zona, Izkia Siches precisó que “lo que ocurre acá es violencia, pero también ausencia de un Estado decidido, que cuando ocurre algo como lo de hoy, no arranquen a la Región Metropolitana, sino se queden en la zona. Esta no será nuestra primera visita porque lo que necesita nuestro país es la presencia de un Estado robusto”.

“Este día pude conversar con víctimas de distintos sectores y que han visto la ausencia del Estado y que esperan con ansias un estado de reconciliación y verdad. Queremos más Estado, más Salud, más educación, más obras viales, agua en todos los territorios, pero también más seguridad”, prosiguió.

“Queremos reparación para todas las víctimas, porque la ausencia del Estado ha dejado a muchos en el camino. Necesitamos reencontrarnos en la paz. Esperamos, en las próximas semanas, generar encuentros que nos permitan avanzar en los distintos espacios, porque entendemos que el territorio es distinto y sus necesidades también, y requieren de una mirada integral con todos los actores, mapuche y no mapuches, conversando en la mesa, dialogando y encontrado soluciones”, aportó sobre la misma.

A raíz de esto, la ministra del Interior dijo en tono decidido que “aquellos grupos que esperan que la violencia impere, que está en el narcotráfico y robo de madera en conjunto como país, los vamos a enfrentar, pero sin este encuentro previo, es muy difícil. Por eso tras esta visita vamos a conformar una mesa interministerial que se mantendrá en el tiempo, porque quiero reiterar que esta es nuestra primera visita de muchas”.

Finalmente, Izkia Siches dijo que “quiero hablarle a todo nuestro país y decirle que de esta ministra del Interior tendrán transparencia y veracidad en lo que ocurre. Así que no inventaré teorías. Esta visita fue planificada antes del cambio de mando, sabíamos eso sí y tuvimos grado de cautela, que podría existir algún riesgo. Hubo corte de camino y algunos disparos al aire, pero yo sólo divise el choque de nuestro vehículo porque intentó retroceder, pero nos informaron todo lo que pasó. Me sentí tranquila en general, obvio en un contexto complejo, pero tuve información posterior que había algunas señales en torno a reivindicación de presos políticos mapuche”.

“Siendo honesta, me parece que es muy poco estratégico y espero que aquellos grupos que creen que venimos a hacer más de lo mismo, los vengo a invitar a que conozcan nuestra propuesta. No queremos más víctimas, no queremos más muertos de lado y lado. Por eso nos vamos a reunir e ir a todos los territorios que haya que ir para encontrar la voluntad. Sino, esto no se detendrá y lo más probable es que se va a agudizar”, cerró la ministra.

Casa Real responde a Presidente Gabriel Boric por atraso de Felipe VI en el cambio de mando: “Se siguió las indicaciones del protocolo y la seguridad chilena”

La ceremonia del cambio de mando realizada el viernes pasado en el Congreso Nacional llamó la atención por la demora que tuvo en su inicio. Desde el Gobierno le atribuyen el atraso al Rey de España, Felipe VI, quien fue la última autoridad internacional en llegar. Este martes la Casa Real española respondió a los dichos que manifestó el Presidente, Gabriel Boric, en Canal 13.

Cabe señalar que el mandatario asistió a una entrevista con “don Francisco”, en donde expresó que “me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el Rey de España se había atrasado. Pero bueno, son cosas que pasan”. Además, puntualizó que “uno tiene que respetar los protocolos establecidos”.

Desde España respondieron a las palabras del jefe de Estado, asegurando que la delegación invitada “siguió en todo momento las indicaciones del protocolo y seguridad chilena, que son quienes marcan el ritmo de llegada de las caravanas”.

“De hecho, la caravana con la delegación española estuvo esperando en fila, detrás de otras, hasta que protocolo y seguridad dieron la instrucción de que ya se podía acceder”, agregaron.

Cabe señalar, que Felipe VI fue acompañado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el presidente del Senado, Ander Gil.

Fuente: Agencia Nodal | El Desconcierto | El Mostrador