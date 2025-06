Chile | 49 exministros de la exConcertación anuncian su apoyo al Apruebo en el plebiscito

49 exministros de la exconcertación y de la Nueva Mayoría firman carta anunciando que votarán Apruebo en el plebiscito

Un total de 49 exministros de los gobiernos de la exconcertación y de la Nueva Mayoría suscribieron una carta anunciando su postura a favor del Apruebo de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

A través de un comunicado – al que accedió La Tercera- anunciaron los motivos por los que apoyarán la opción del Apruebo por una nueva Constitución. “Las y los abajo firmantes, exministras y exministros de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia y de la Nueva Mayoría, ante el plebiscito que se efectuará el 4 de septiembre, hemos decidido votar Apruebo a la propuesta de Nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional”, indicaron.

“Hace ya unos días tomamos contacto Francisco Vidal, Alejandra Krauss y yo en la idea de pensar en un esfuerzo colectivo de exministros y ministras, porque hemos seguido conectados quienes hemos sido parte de un gabinete”, explico Nivia Palma sobre cómo surgió la idea de la declaración.

La exministra de de Bienes Nacionales de Michelle Bachelet explicó que lograron reunir el consenso de varios exministros que participaron de los gobierno de Patricio Aylwin, hasta el segundo de Bachelet.

“También ocurre que hay exministros que no pueden firmar aunque tienen clara opción por el Apruebo porque están en tareas de gobierno”, agregó.

Palma, aseguró, también que “queremos mostrar así de manera muy concreta que son muy poquitos los exministros que están con el Rechazo. por supuesto que no vamos a darnos espacio para entrar a descalificarles. Pero queremos mostrar que quienes hemos estado comprometidos con la democracia, el progreso del país, queremos dar una señal que valoramos profundamente este proceso constitucional que el país ha llevado adelante en un proceso democrático”.

La extitular de Bienes Nacionales sostuvo que si bien “pueden haber legítimas opiniones de que algunos aspectos puedan ser perfectibles en el futuro, pero para nosotros está clarísimo que la Constitución del 80 es la Constitución de la dictadura y que tiene, además de un pecado de origen, tiene un tema muy central, que establece un Estado subsidiario, que solo interviene cuando el mercado no quiere hacer nada. En cambio, la propuesta que ofrece la Convención establece un Estado social y democrático de derechos”.

Por su parte, Alejandra Krauss, explicó que “creíamos que también el país se merecía conocer que muchísimos de nosotros creíamos profundamente en la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 que aún nos rige”.

La exministra del Trabajo de Bachelet, afirmó, además, que “tengo la más absoluta convicción que el punto de partida que nos propone la nueva Constitución que se plebiscita es diametralmente superior en dignidad respecto de la persona, el fortalecimiento del derecho de los trabajadores, el Estado social y democrático de derechos, desde perspectiva de género, el tema medioambiental, los desafíos que tiene nuestro país hacia el futuro pensando en las nuevas generaciones. Ese punto de partidas, de colocar a la persona en el centro de sus derechos es muy superior a lo que hoy la Constitución de 1980 nos ofrece”.

Mientras que el exvocero Francisco Vidal explicó que firmó la misiva porque “han surgido algunos antiguos concertacionistas apoyando el Rechazo y la derecha a partir de eso ha dicho que el tema es transversal. Entonces, frente a eso dijimos que eso no es así y por eso colocamos 49 nombres, hay más, pero son 49 exministros que vamos a votar Apruebo”.

Añadió que “la unanimidad de los 49 que firmaron es que votarán Apruebo, dentro de ellos hay distintos matices, por ejemplo que es primero aprobar y luego mejorar ciertas cosas, pero nadie de los 49 se pierde en que votaremos Apruebo”.

La carta conjunta de los extitulares de cartera se da a conocer luego de que una serie de figuras, como por ejemplo los exministros Andrés Velasco, Jorge Burgos y Carlos Maldonado, han sincerado sus posturas sobre el Rechazo.

De hecho, la postura de cara al plebiscito ha tensionado a algunos partidos de la centroizquierda como la Democracia Cristiana, que el miércoles en su Junta Nacional se definió institucionalmente por el Apruebo. Sin embargo, relevantes personeros del partido se han manifestado públicamente por el Rechazo lo que tiene a la colectividad frente a una amenaza de fractura.

1. Adriana Delpiano

2. Alejandra Krauss

3. Alberto Undurraga

4. Álvaro Elizalde

5. Álvaro Erazo

6. Álvaro García

7. Andrés Palma

8. Andrés Rebolledo

9. Carmen Andrade

10. Carmen Castillo

11. Carolina Tohá

12. Carlos Furche

13. Carlos Ominami

14. Clarisa Hardy

15. Claudia Pascual

16. Claudia Serrano

17. Cecilia Pérez

18. Enrique Correa

19. Francisco Huenchumilla

20. Francisco Vidal

21. German Molina

22. Helia Molina

23. Heraldo Muñoz

24. José Antonio Viera- Gallo

25. Jorge Insunza

26. Jorge Heine

27. Jorge Leiva

28. José Miguel Insulza

29. Laura Albornoz

30. Luis Alvarado

31. Luis Maira

32. María Fernanda Villegas

33. María Soledad Barría

34. Marcelo Mena

35. Marcos Barraza

36. Nicolás Eyzaguirre

37. Nivia Palma

38. Osvaldo Andrade

39. Pablo Badenier

40. Paula Quintana

41. Paulina Saball

42. Paulina Veloso

43. Ricardo Solari

44. Romy Schmidt

45. Sergio Bitar

46. Sergio Galilea

47. Sonia Tschorne

48. Yasna Provoste

49. Yerko Lujbetic

Coaliciones inscriben comandos de cara a plebiscito por la propuesta de nueva Constitución

Las coaliciones oficialista inscribieron comandos por separado en el Servicio Electoral (Servel), desestimando que la realización de dos franjas impacte en la opción Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre por la propuesta de nueva Constitución.

Por su parte, Chile Vamos y el Partido Republicano registraron el “Comando Franja Ciudadana” por el Rechazo.

Pese a los intentos del Gobierno por unir al oficialismo en la franja por el Apruebo, las coaliciones oficialistas se inscribieron por separado ante el Servicio Electoral, aunque el despliegue territorial lo realizarán de manera conjunta bajo el comando “Aprueba por Chile”.

La presidenta del Partido Socialista, Paula Vodanovic, no descartó incluir a la Democracia Cristiana en la campaña y el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se abrió a generar cambios en caso de aprobar la propuesta de nueva Constitución.

Chile Vamos y el Partido Republicano, de manera online, registraron el “Comando Franja Ciudadana por el Rechazo”, cediéndole espacio en la franja televisiva a nueve organizaciones civiles, explicó la prosecretaria del Partido Republicano, Macarena Bravo.

Desde Amarillos por Chile, afirmaron que su campaña por el Rechazo se realizará “con respeto, tolerancia, sin violencia y sin miedo”.

Lagos se defiende de las críticas por su postura ante el plebiscito y desliza voto en blanco

El ex presidente Ricardo Lagos defendió su indefinición pública ante el plebiscito de salida, deslizando incluso la posibilidad del voto en blanco frente al proceso del próximo 4 de septiembre, que enfrentará al Apruebo con el Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

En una entrevista a La Tercera, el ex mandatario profundizó en las razones para no inclinarse inmediatamente por el Apruebo, reiterando que cualquiera sea la opción ganadora se deberá avanzar en reformas para lograr un texto que concite mayor consenso.

“Me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”, expresó.

Ante las críticas por su indefinición, el ex jefe de Estado aseguró que dándola a conocer “lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”.

“Hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas”, añadió.

Al ser consultado directamente por la posibilidad de marcar en blanco, el ex líder de la Concertación expresó que “nadie le obliga a marcar el voto a usted”.

El proceso “partisano”

El ex presidente Ricardo Lagos entregó además su mirada crítica sobre el proceso, precisando que “acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el presidente Boric”.

La postura del fundador del PPD sobre el plebiscito provocó desazón en el Socialismo Democrático, alianza que se inclinó directamente por el Apruebo. El secretario general del PS, Camilo Escalona, señaló que el ex gobernante “se equivocó” y que sus palabras “causaron un daño” a la posición favorable al texto de la Convención.

