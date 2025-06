Chacón: Hay que sincerar las pensiones en el Perú

Para el electo congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, primer vicepresidente de la Junta Preparatoria por ser el de mayor edad, volver al Congreso de la República después de casi 25 años, “es una enorme responsabilidad”, y piensa ganarse la confianza de la ciudadanía porque pondrá todo su esfuerzo para no defraudarla, sobre todo a los pensionistas del Perú.

Fernández Chacón fue miembro de la décima Asamblea Constituyente de 1978 que elaboró y promulgó la Constitución Política del Perú de 1979; también fue diputado en el periodo 1980-1985. Hoy, ha sido el político de más alta votación de la izquierda, y eso lo obliga, afirma, “a pensar que hay mucha gente que está a la expectativa de lo que nosotros hagamos”.

“Por lo menos”, dice, “siempre van a encontrar en mí un congresista común y corriente, preocupado por los problemas de los pobres y de los trabajadores del Perú. Ojalá que el sentido constructivo que traigo, lo tengan también los otros para atender los problemas del país que tanta falta nos hace”.

“Aquí trabajamos mucho”, asegura. “Trabajamos, teóricamente, ocho horas desde 1919. Un siglo después, trabajamos diez, doce horas, y utilizamos dos horas para ir y dos horas para regresar. Los salarios que reciben, además, son muy miserables. Hay una amplia legislación que recorta derechos laborales, flexibiliza el empleo, no hay seguridad. Dentro de poco vamos a ser un país de viejos pedigüeños que ni siquiera pueden jubilarse, debido a la miseria de sueldos que tenemos los jubilados”.

Enrique Fernández Chacón apunta que él es uno de ellos.

“Soy un pensionista de la 19990 que gana 500 soles al mes. Y lógico, nadie puede vivir con 500 soles al mes”. Para empezar, dice que está convencido de que un jubilado debe ganar no menos que el salario mínimo de un trabajador en actividad. “Sé que existe un proyecto aprobado en comisiones, que así lo mandata, voy a desempolvar ese proyecto porque creo que hay que sincerar las pensiones en el Perú”.

Asegura que ha encontrado pensionistas que reciben 10.20 soles al mes. Pero ese es uno de los casos. “Hay pensiones de 30, 40, 50 y 60 soles. Hay casos de pensionistas de AFP que tienen como fondo 40, 50 o 60 mil soles, que tienen 45 años de edad, que están sin empleo y no pueden retirar su plata para invertirlo en algo. No me parece lógico eso. Es parte de lo que pienso abordar”.