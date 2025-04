Cayetana Chirinos impone nuevo récord en el Campeonato Nacional U18

Atleta con 14 años de edad ha mejorado su marca varias veces este año.

Por tercera vez consecutiva en el año la joven velocista Cayetana Chirinos de 14 años de edad, batió su récord nacional en los 100m, categoría U-18 cronometrando 12.00seg y dejando atrás su propio récord 12.02, impuesto en España el pasado 2 de agosto, informó la Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

La atleta nacional crece a pasos agigantados. Si el año pasado irrumpía con una marca de 12.75 segundos en el Mundial Escolar U15 de Serbia, donde ganó la medalla de plata en los 100 metros planos, en abril ha mejorado tres veces su mejor registro.

Primero cronometró 12.72 segundos en el V Control Evaluativo de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo; posteriormente, marcó 12.67 en semifinales y 12.51 en la final de los 100 metros planos en el mencionado Nacional de Mayores.

Dicha marca (12.51 segundos) la ubica en el primer lugar del ranking español en la categoría sub 16, mientras que en el Perú le sirvió para liderar la clasificación del hectómetro en la sub 16 y en la sub 18.