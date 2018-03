Cancelan más de 88 mil licencias vencidas de armas de fuego

En Lima Metropolitana y Callao . Usuarios tienen una última oportunidad de regularizar sus armas hasta el 19 de julio.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que desde mayo del 2017 canceló 88 663 licencias de armas de fuego vencidas de Lima Metropolitana y Callao debido a que sus titulares no las renovaron en los plazos y prórrogas establecidos por ley.

Ante esta realidad, la Sucamec informó que ha dado como último plazo hasta el 19 de julio para el internamiento voluntario de estas armas. Únicamente con esta acción el usuario podrá tramitar una licencia inicial (si no cuenta con antecedentes penales históricos), transferir el arma (venderla a un usuario con licencia vigente) o entregarla al Estado de manera definitiva. De no regularizar un arma y vencido el plazo, se emitirá una orden de decomiso con futuras responsabilidades administrativas y/o penales, así como la pérdida de la propiedad.

Esta medida forma parte del Plan Integral contra la Tenencia Ilegal de Armas que el Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha en el 2017 y que comprende acciones para combatir este flagelo. La estrategia incluye la regularización de licencias, megaoperativos contra el tráfico de armas, labores continuas de fiscalización a cargo de la Sucamec, un programa de recompensas y operativos sorpresa a nivel nacional, entre otros.

A la fecha, como parte del Programa de Recompensas Que Ellos Se Cuiden, se paga hasta S/5000 a quien brinde información que permita la captura infraganti de portadores de armas ilegales. De este modo, cualquier ciudadano puede denunciar, a quienes tengan armas de fuego sin los permisos y licencias expedidos por la Sucamec, al 0800 40 007 de manera gratuita, y con todas las garantías de seguridad y confidencialidad.

#RegularizaTuArma

Información oficial de la Sucamec señala que el 80% (71 125) de las licencias de armas canceladas desde mayo del 2017 fueron otorgadas bajo la modalidad de defensa personal, un 15% (13 662) bajo la modalidad de caza, un 3% (3 065) por servicio individual, un 0.9% (808) por deporte, y tres armas por colección.

Asimismo, la mayor cantidad de licencias canceladas pertenecen a usuarios de Santiago de Surco (7402), Cercado de Lima (6828), Miraflores (5769), San Isidro (5495), Callao (5014), La Molina (4010), San Martín de Porres (4384) y San Juan de Lurigancho (4077).

Cabe indicar que la Sucamec ha puesto en marcha la campaña #RegularizaTuArma para concientizar sobre los peligros que conlleva para la sociedad las armas cuyos datos no se han actualizado, puesto que el Estado no conoce si estas siguen en poder de tus titulares. Asimismo, pone énfasis en las consecuencias de no regularizar un arma, ya que vencido el plazo se emitirá una orden de decomiso.

Según informó, los usuarios con licencia cancelada tienen una serie de garantías y facilidades para que puedan depositar sus armas de manera voluntaria. Esta gestión la pueden realizar de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m., acercándose a las instalaciones de la Sucamec a nivel nacional. No es indispensable que el propio titular interne el arma, puede hacerlo un familiar. Además, no existen multas o costos para el trámite.

De igual forma, este organismo ha puesto a disposición de los usuarios todas sus plataformas de comunicación: vía telefónica al (01) 412-0020, redes sociales y módulos en las ventanillas para atender, orientar y brindar mayor información sobre este proceso.

Me gusta: Me gusta Cargando...