Campeón mundial sin guantes, Luis «Baboon» Palomino volvió al Perú

El reconocido campeón mundial de Artes Marciales Mixtas (MMA) y Boxeo sin guantes, Luis “Baboon” Palomino volvió al Perú con nuevo récord mundial: el primer y único doble campeón invicto de las categorías 155 y 165 libras en la historia mundial en el deporte de combate que más rápido crece en el mundo (BKFC) denominado Boxeo a puño limpio.

El destacado peleador peruano, que actualmente cuenta con 4 cinturones de MMA ganados (Artes Marciales Mixtas), acaba de ganar el quinto cinturón en boxeo sin guantes (BKFC), al conseguir el logro más alto en su carrera en la última pelea realizada, en el Icónico Seminole Hard Rock Hotel and Casino el pasado 24 de Junio del 2022 en Miami, donde ganó por decisión unánime al enfrentarse a Elvin “El León” Brito.

“Esta última pelea fue muy importante pues reté a Elvin “El León” Brito después de ganar 5 peleas consecutivas convirtiéndose en el primer campeón de la categoría Peso Welter (165 lbs.). Me siento muy orgulloso de todo el esfuerzo realizado cada día en búsqueda del logro más importante en mi carrera. Llegar a ser el primer campeón en dos divisiones de BKFC (Bare Knuckles Fighting Championship) y llevar el título y el nombre de mi país y los latinos a todo el mundo”, comentó Palomino.

El reconocido atleta, que llegó a Estados Unidos hace 31 años, en busca del sueño americano, ha luchado incansablemente para llegar al lugar que ocupa hoy en esta categoría y prueba de ello son los diversos premios recibidos a la fecha como: Peleador del año (2012), Mejor Knock Out (KO) del año, Mejor Peleador Masculino del Año para los premios “Miami Florida MMA Awards”, y considerado el “Mejor Peleador libra por libra en toda la organización BKFC” coronándose como “Mejor Peleador del año 2021”.

Su carrera de MMA ha sido memorable pues enfrentó grandes rivales como: Justin Gaethje (dos veces) pelea que cuenta con más de 10 millones de vistas en YouTube, entre otros luchadores conocidos como: Jesias Cavalcante, Pat Curran, Yves Edwards, Charles Bennett y Daron Cruickshank quien cuenta con el récord más rápido de knock out en la historia de Ultímate Fighter TV Show.

El conocido como “Belt Collector” o recolector de cinturones, que a la fecha ya atesora 9 títulos mundiales, viene de una familia de atletas y jugadores de fútbol, donde incluso resulta ser primo de la estrella del fútbol internacional, Paolo Guerrero. En este sentido, siempre anheló poder regresar a su tierra natal, orgulloso de sus raíces, por lo cual ha llevado con honor su bandera a los cientos de peleas que ha enfrentado en su trayectoria.

Para “Baboon” las cosas no han sido fáciles es por esto que tiene en sus planes crear la fundación “Baboon for Kids” y de esta manera ayudar a muchos niños y jóvenes que tienen el talento y no cuentan con los recursos para crecer en esta industria e internacionalizarse.

Cuando se le pregunta sobre qué consejo o enseñanza puede transmitir a todos aquellos jóvenes inspirados en esta carrera, el campeón responde: “Nunca te equivocarás trabajando duro. El esfuerzo de sangre latina es y ha sido mi mejor arma. Si trabajas duro y pones esfuerzo, será más importante inclusive que el propio sueño”.

Luis “Baboon” Palomino cumple una recargada agenda en Lima, luego de treinta años. Y anuncia que muy pronto volverá junto al evento más importante de los Estados Unidos “Bare Knuckles Fighting Championship” (BKFC) para compartirlo en su tierra natal pues es el deporte que más crece y es tendencia mundial.

