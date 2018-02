Bloque afín a Kenji Fujimori no apoyará moción de vacancia presidencial

Bienvenido Ramírez pide a legisladores “que trabajen por el pueblo”

El bloque de legisladores afín a Kenji Fujimori no apoyará los pedidos de vacancia presidencial anunciados esta semana en el Congreso, informó uno de sus integrantes, el parlamentario Bienvenido Ramírez.

“Por supuesto que no vamos a apoyar”, dijo a la Agencia Andina, tras invocar a los promotores de la vacancia a priorizar el trabajo en favor de las regiones que los eligieron.

“Los exhorto a dejar la envidia, el odio y la soberbia a un costado y trabajen por el pueblo”, añadió el parlamentario.

Según remarcó, los electores determinaron que Pedro Pablo Kuczynski sea Presidente hasta el año 2021 y corresponde dejarlo gobernar sin que ello implique abandonar las tareas de fiscalización.

“El Poder Judicial y el Ministerio Público seguirán con las investigaciones, el pueblo necesita que sus representantes en el Congreso trabajen por ellos. Vayan a sus regiones a ensuciarse los zapatos”, agregó.

Asimismo, Ramírez no descartó la posibilidad de que haya “un pacto” entre Fuerza Popular y la izquierda del Congreso para unirse con el único objetivo de la vacancia presidencial.

“Yo me pregunto ¿No habrá un pacto, no habrá intereses particulares por la vacancia en lugar de que primen los intereses del país”, dijo al estimar que los nuevos pedidos no tendrían mayor apoyo en el Legislativo.

En otro momento, sostuvo que Kenji Fujimori se ha convertido en un nuevo líder en la política nacional y potencial candidato al 2021, tras su renuncia a la bancada de Fuerza Popular.

“Las últimas encuestas le dan una aceptación del 39%, el pueblo lo respalda y las bases fujimoristas también, incluso los de la vieja guardia, pero hay que darle tiempo al tiempo”, refirió el legislador.

(Fuente: Andina)

