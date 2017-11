Becerril: Fuerza Popular no se dejará amedrentar por críticas

Denuncia contra fiscal de la Nación no socava la democracia, señala

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, afirmó que la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, continuará su proceso y que el fujimorismo no se dejará amedrentar por las “críticas sesgadas”.

Refirió que desde el Congreso se responde a los interés del pueblo y no se legisla para beneficiar políticamente a alguna agrupación en especial.

“Cuando el Congreso cumple con sus obligaciones, de acuerdo a la Constitución y las leyes, no se socava la democracia, no tiene ninguna lógica afirmar que busquemos eso. Los críticos (de la denuncia contra el fiscal), muestran la desesperación que tienen y quieren hacernos retroceder en temas que compete al Congreso hacer”, señaló.

Agregó que a pesar de las diversas críticas sesgadas contra el accionar de Fuerza Popular, se continuará con la denuncia contra el titular del Ministerio Público, pues a su parecer, existe una inconducta funcional, lo que facilita que no se hagan adecuadas investigaciones.

“Por ejemplo, la Constitución dice claramente que los miembros del Tribunal Constitucional también pueden ser investigados y eso es lo se hace”, agregó.

En tal sentido rechazó las afirmaciones del exministro de Justicia, Diego García Sayán, quien sostuvo que el fujimorismo tiene una forma reiterativa de presión a la democracia ya usada hace más de 20 años.

“Con el mote de autoritarios o golpistas no nos van a amedrentar y no hará que dejemos de cumplir con las obligaciones que tenemos con el país y no con grupos de poder”, sostuvo.

Precisamente, hace unos días, fue presentada la denuncia del congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, contra el fiscal de la Nación, la cual fue planteada por supuestas infracciones constitucionales sustentadas en “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”, por lo que solicitó la destitución e inhabilitación de Pablo Sánchez.

En tanto, la segunda denuncia fue presentada por Yeni Vilcatoma, excongresista de Fuerza Popular, quien cuestionó la designación del fiscal Hamilton Castro como encargado del caso Odebrecht y por no incluir en las pesquisas a otras empresas consorciadas.

