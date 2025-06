Bayona se lleva el gran trofeo LFT

Cristopher Bayona tuvo que lidiar con gran nivel para ganar el Gran Trofeo Looking for Talent y la bolsa de mil dólares asignada para el triunfador de la especialidad Open.

Ya en semifinales él y Sergio Rodríguez, segundo lugar, tuvieron que batallar duro contra el venezolano Daniel Arocha, quien quedó eliminado en esa instancia. Tercero clasificó Ronald Gómez y cuarto Juan Abanto.

En Júnior, Nicolás Buitrón fue el triunfador, escoltado por Nicolás Espinoza, Fabio Saavedra e Ivo Alvarado. La playa Arica del distrito de Lurín fue escenario del evento organizado por Looking for Talent -Buscando Talentos-. Una masiva presencia de participantes por ser la última oportunidad de competir en el año y por los atractivos premios en efectivos, los asistentes fueron testigos de buenas maniobras de los bodyboarders, un espectáculo y una organización de primera.

“El evento estuvo súper bueno. La semifinal fue una locura, ya que el venezolano Daniel Arocha dio espectáculo en sus maniobras, pero Cristopher Bayona y Sergio Rodríguez aprovecharon las mejores olas, motivo por el cual tuvieron los puntajes necesarios para pasar ambos peruanos a la final, en la segunda semifinal Ronald Gómez y Juan Abanto demostraron un repertorio de maniobras sólidas y llegaron a clasificar,” manifestó Miguel Rodríguez, ex Campeón Nacional y ahora una de las cabezas de Looking for Talent.

“La final Junior fue un poco lenta, porque las olas demoraron en llegar y Nicolás Buitrón aprovechó la circunstancia y con solo dos olas llegó a ganar su primer evento en su carrera como deportista júnior. Todos se sorprendieron por el evento, la logística y los premios repartidos”, agregó Rodríguez. Looking for Talent ya está trabajando duro para esta temporada veraniega, en la cual realizará otros torneos e interesantes promociones en su tienda para los deportistas.