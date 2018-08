BanBif lanza campaña “Estamos donde tú estás” a través de sus activaciones “Pet friendly”

y clases de Yoga en sus oficinas bancarias

BanBif permitirá el ingreso de personas con sus mascotas en sus principales agencias bancarias a través de “Pet Friendly”. Las activaciones se darán desde este sábado 18 de agosto y permanecerá activa inicialmente todos los sábados de agosto.

Con el objetivo de impactar positivamente en sus clientes a través de activaciones que reflejen el espíritu de marca -que son la cercanía y buena onda-, BanBif lanza “Estamos donde tú estás”, campaña que busca comunicar su capilaridad de atención en oficinas, banca digital y cajeros a través de diversas activaciones dinámicas con sus clientes y no clientes.

Hernán Berenguel, vicepresidente de Estrategia e Innovación de BanBif, señaló que BanBif “es un banco que tiene una cultura de servicio, que le fluye naturalmente, la que está siendo revelada a través de esta campaña, haciendo uso de componentes lúdicos, que aportan a visibilizar la marca como cercana, humana y amigable”. Asimismo agregó que “romper esta visión de marca tradicional y empezar a hacer cosas distintas dentro de la cultural bancaria cuesta, pero hubo mucho entrenamiento, pero sobre todo mucho entusiasmo detrás”.

Entre las diferentes activaciones que realizará BanBif, tenemos ‘Pet friendly’, que permitirá el ingreso de personas con sus mascotas en sus principales agencias bancarias. ‘Pet friendly’ se llevará a cabo desde este sábado 18 de agosto en la sede central de BanBif ubicada en Av. Rivera Navarrete 600, San Isidro; en la agencia de Calle Miguel Dasso 120, San Isidro y en la agencia ubicada en Calle Morelli 141, San Borja y permanecerá activa inicialmente todos los sábados de agosto.

Asimismo, se determinó que esta activación se realice los días sábado considerando que es un día en donde los clientes dedican tiempo a realizar sus trámites y no pueden, en algunos casos, dejar a sus mascotas.

Es importante destacar que BanBif es la primera empresa del sector bancario en acoger a las mascotas en sus agencias, definiendo ciertos lineamientos básicos, por ejemplo que las mascotas deban tener correa y estar acompañados de dueños mayores de edad, además que se respetarán normas básicas de higiene y seguridad.

“Consideramos que hoy es más fuerte el cariño que tenemos a nuestras mascotas, siendo importante en nuestro núcleo familiar; por lo tanto, creemos que es importante también recibirlos en nuestras oficinas, pues ya existen otros rubros que permiten el ingreso de mascotas como restaurantes, retails, entre otros”, indicó Berengel.

El directivo explicó que las mascotas que ingresen a las oficinas de BanBif deben ser de especie doméstica acostumbradas a compartir espacios con otras personas y no ser agresivas. Asimismo, deben estar debidamente vacunadas y desparasitadas.

Asimismo, en la agencia ubicada en la Av. Larco 712, Miraflores se impartirán clases de Yoga de 7.45 a.m a 8.45 a.m. para los clientes y no clientes que acudan en ese horario a esta agencia bancaria.

Me gusta: Me gusta Cargando...