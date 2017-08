Apra ratifica respaldo a Ley de Carrera Pública Magisterial y a evaluaciones

El congresista Mauricio Mulder afirmó que el Partido Aprista respalda la Ley de la Carrera Pública Magisterial, por lo cual rechazó que se busque presentar algún proyecto de ley en el Poder Legislativo para derogar las evaluaciones a los maestros. “Lo que digo es la posición del Apra y la posición oficial es respaldar el texto de la Ley de la Carrera Pública Magisterial vigente, y respaldar que las evaluaciones con capacitaciones es meritocracia y en eso no se claudica”, indicó el legislador.

A nombre del Partido Aprista, Mulder añadió que no se puede ceder en el tema de las evaluaciones a los docentes o permitir que, quienes no aprueben, permanezcan en el cargo. En tal sentido, consultado por un proyecto de ley que se presentaría en el Congreso para no sancionar a los educadores que reprueben las evaluaciones, Mulder recalcó que no tenía conocimiento de esta iniciativa, pero de ser el caso, sería responsabilidad de los legisladores que firmen este documento.

Indicó que de presentarse esta iniciativa, el Apra votará en contra y sostuvo no creer que alguien en el Congreso quiera sustentar la derogatoria de la evaluación. Respecto a la reunión que sostendrá hoy la bancada de Fuerza Popular y el representante del Sutep, Pedro Castillo, indicó que pueden escuchar a las personas, pero no se puede suponer que el Congreso solucionará la huelga de los maestros o negocie temas salariales, ya que esto le corresponde al Gobierno.

(Fuente: Andina)

