APOTUR confia que el gobierno dará un giro importante en favor del turismo

La Presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), Heddy Espinoza de Vílchez expresó su confianza que el mensaje presidencial por Fiestas Patrias, el gobierno dará un importante giro en favor del desarrollo económico de la actividad turística en nuestro país.

Dijo que en la actualidad, el turismo está comprometido con todos los sectores, ya sea, Cultura, Transportes, Ambiente y Agricultura.

Espinoza de Vílchez puso de ejemplo que en otros países de la región reciben el apoyo incondicional de sus gobiernos a fin que prospere la actividad turística.

“Necesitamos directivas de carácter multisectorial para que el sector avance y en beneficio del país, pero lamentablemente no se hace o no se toma decisiones trascendentales. Por ese motivo, un Ministerio de Turismo podría ser la alternativa con el objetivo que se preocupe exclusivamente de este sector y no depender de otras instituciones u organismos”, argumentó.

La titular de APOTUR señaló que una decisión importante del Estado es el caso del proyecto de construcción del Teleférico de Machu Picchu”, sostuvo.

Sobre el referido proyecto, manifestó que es una oportunidad para hacer realidad este proyecto que no contamina el medio ambiente y que será más beneficioso para el visitante nacional y extranjero.

Finalmente, añadió que en el mensaje por el aniversario patrio debe contener decisiones en torno al mejoramiento de las vías de comunicación y facilidades para la construcción de infraestructura hotelera que conlleva al desarrollo de la actividad turística.

