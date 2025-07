Apelación de José Luna Morales a prisión preventiva quedó en manos de jueces

Tras concluir el debate, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional pasó a deliberar el recurso de apelación presentado por el exparlamentario José Luna Morales a la orden de prisión preventiva por 34 meses en su contra, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de organización criminal.

El presidente de la sala, Ramiro Salinas, indicó que la decisión que tomen los jueces será puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas, en el plazo que establece la ley.

Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la #CSN dio por cerrado el debate y pasó a deliberar recurso de José Luna Morales contra la resolución que le impuso 34 meses de prisión preventiva por presunto delito de organización criminal y otros. — Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) November 2, 2022

Durante la audiencia de esta tarde se escuchó los argumentos del Ministerio Público, a favor de que se ratifique la medida de prisión preventiva, y de la defensa técnica y del propio investigado, que pide la nulidad de este fallo.

Tras la intervención de las partes, Luna Morales se dirigió a los miembros de la sala e indicó que es inocentes de los cargos que le imputa la fiscalía, que le atribuye haber comprado los favores de exintegrantes del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la designación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr de ese modo la inscripción de Podemos Perú como partido político.

Precisó que apenas se conoció la decisión del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 34 meses el pasado 17 de octubre, se entregó a la justicia.

“Como personaje público que soy, me fui a entregar en un medio de comunicación, no me voy a correr de la justicia, aunque considero que la decisión es injusta”, aseguró.

Sostuvo que cuenta con un domicilio conocido, que las veces que ha viajado al extranjero siempre ha regresado al país y que recientemente fue elegido primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones 2022 y secretario general del partido Podemos Perú.

“Señor presidente, señores magistrados los arraigos están claros, voy a seguir enfrentando las investigaciones”, apuntó.

La fiscalía investiga a Luna Morales por los presuntos delitos de investigación criminal y cohecho activo específico.

Fuente: Agencia Andina