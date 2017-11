APEC 2017 generó nuevos mercados, más trabajo e inversión para el Perú

Destaca el presidente Kuczynski

Seguir fortaleciendo la globalización comercial mundial para abrir nuevos mercados, y generar más empleo e inversión, se acordó en la 25ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), enfatizó hoy el Jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski.

“Acordamos seguir apoyando la globalización comercial que nos abre mercados, también intensificar los servicios a nivel internacional”, indicó el mandatario, al concluir el APEC 2017 en la ciudad de Dan Nang, en Vietnam.

Kuczynski indicó, además, que durante la reunión de líderes de APEC existió una amplia discusión con el objetivo de “revivir el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que es un acuerdo comercial profundo”.

“Hemos logrado eliminar algunas cosas que eran contenciosas, como, por ejemplo, el tema de los fármacos y temas de propiedad intelectual que no nos gustaban. Eso se sigue negociando”, anotó.

Expresó que, probablemente, a inicios de diciembre, durante la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Buenos Aires (Argentina), se darían anuncios para relanzar el TPP.

Según refirió, otras de las materias abordadas en la cumbre fueron los superávits comerciales de los diferentes países, debate en el que participó activamente junto con el presidente chino, Xi Jinping; y con el de Estados Unidos, Donald Trump.

En esta discusión también intervino el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull; y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Kuczynski, en ese contexto, explicó que Trump considera que los superávits comerciales que tiene Estados Unidos no son necesariamente buenos para su país.

No obstante, el presidente peruano señaló que se tiene que ver todo el panorama mundial y no un solo caso en particular.

“Por ejemplo, Australia tiene un déficit con Estados Unidos, pero un superávit con China y con Japón. Lo mismo nos pasa a nosotros: el Perú tiene un déficit con Estados Unidos, pero un superávit con otros países a los cuales les exportamos minerales”, indicó.

Encuentros con líderes

En cuanto al Perú, el jefe de Estado resaltó las conversaciones con el presidente, Vladimir Putin; su homólogo de China, Xi Jinping; y de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, destacó las fructíferas reuniones bilaterales con Vietnam, Japón, Australia y China, las cuales han logrado amplificar y fortalecer los vínculos comerciales con dichas naciones, con el objetivo de captar mayores inversiones y generar empleos.

“Todo esto pone al Perú en el mapa de los países de América Latina donde solo están en el APEC México, Perú y Chile. Eso nos da una entrada que realmente es muy positiva para el Perú, abriendo mercados y trayendo inversiones”, añadió el mandatario.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que suscribirán Perú y Australia es un acuerdo ayudará a profundizar el comercio de bienes, servicios e inversiones entre ambos países.

Pedro Pablo Kuczynski indicó que el TLC se firmará en el curso de las próximas semanas cuando se concluyan las traducciones y los documentos legales.

“Australia, tiene una población menor que la del Perú, es la economía número 12 en el mundo. Es un modelo de prosperidad, de cómo se puede exportar materias primas y al mismo tiempo industrializarse y ser una economía moderna en servicios”, afirmó.

El próximo TLC a firmarse desgravará, aproximadamente, el 93% de aranceles del Perú y el 97% de Australia.

Asimismo, este acuerdo comercial incluirá un capítulo sobre el desarrollo que incorpora materias como la lucha contra la pobreza, inequidad y mujer.

Por otro lado, el presidente peruano manifestó que, en la reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se acordó “mayor cooperación e inversiones”, así como el avance en la eliminación de la doble tributación.

“Estamos viendo temas como la doble tributación, más cooperación japonesa en el Perú e inversiones mineras de empresas japonesas grandes, como, por ejemplo, en Quellaveco (Moquegua), que está ya a punto de salir adelante”, remarcó Kuczynski, antes de partir a Lima.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que concluyó hoy en Vietnam, promueve un proceso de apertura económica y comercial en términos voluntarios, extensivo a terceros no miembros, en un caso de “regionalismo abierto”.

Como se recuerda, el Perú es miembro pleno de APEC desde el año 1998.

En conjunto, sus 21 miembros representan el 60% del PBI global y más del 47% del comercio internacional.

La siguiente cumbre será en Papúa Nueva Guinea en el 2018, y al siguiente año se celebrará en Chile.

(Fuente: Andina)

