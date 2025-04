Analizan avances para incorporación del Perú a la OCDE

El congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) instó al Ejecutivo a trabajar con mayor coordinación y acercamiento para que el Perú pueda incorporarse a la brevedad posible a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito de diseñar mejores políticas para una vida mejor.

Así lo manifestó durante la sesión la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú para la OCDE luego de la exposición de Marushka Chocobar Reyes, secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros quien dio a conocer los avances en torno a la adhesión del Perú a OCDE.

Salhuana Cavides consideró que es necesario adoptar medidas normativas, de gestión gubernamental para que las acciones que se tomen impacten de manera positiva en el bienestar de la ciudadanía.

En otro momento, demandó que la Presidencia de Consejo de Ministros informe sobre las acciones y procesos que se implementan entre los ministerios y distintas reparticiones públicas a fin de acelerar la incorporación al organismo cómico internacional.

“Muchas veces se ha llamado a funcionarios de varios ministerios y no asisten, vemos que no hay mucho dinamismo, no es homogéneo en algunos sectores para este proceso transparente y vital que es para nuestro país”, puntualizó el legislador de APP.