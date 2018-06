AMC anuncia que la 3a temporada de Into the Badlands estrena el lunes 23 de julio

AMC anuncia el estreno de la 3a temporada de “Into the Badlands” los lunes a las 8:00 p.m. a partir del 23 de julio. La nueva entrega fue filmada en Dublin, Irlanda, y encuentra a Sunny (Wu) viviendo por su cuenta y haciendo todo lo posible para mantener a su pequeño hijo, Henry, luego de la muerte de Veil. Se suman nuevos personajes regulares como Lorraine Toussaint (“Orange is the New Black”) en el papel de Cressida y Babou Ceesay (“Guerrilla”) como Pilgrim.

“Into the Badlands” es una historia postapocalíptica y visualmente deslumbrante que trata sobre la supervivencia y el poder ambientada en una futura sociedad feudal. En Estados Unidos, el programa cerró su segunda temporada como una de las diez mejores series escritas de la televisión. En esta 3a temporada, Henry contrae una enfermedad misteriosa y Sunny debe unir fuerzas con Bajie para regresar a los Badlands, donde la Viuda y la baronesa Chau están empeñadas en perpetrar una prolongada guerra que ha desestabilizado toda la región.

Ya sin el apoyo de Tilda ni de Waldo, la Viuda debe encontrar nuevos aliados en Lydia y en Nathaniel Moon, el exregente que perdió la mano en un duelo contra Sunny y Bajie en la segunda temporada. Pero cuando un misterioso líder nómada llamado Pilgrim llega a los Badlands con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de “paz”, los viejos enemigos deben unirse para defender las tierras.

El elenco principal formado por Daniel Wu (Tomb Raider) como Sunny, Ally Loannides (“Parenthood”) en la piel de Tilda y la nominada a mejor actriz en British Independent Film Award 2017 Emily Beecham (“Daphne”) como la Viuda.

Además de Toussaint y Ceesay, el nuevo elenco de esta temporada incluye a Sherman Augustus (“Westworld”), quien interpreta a Moon; Ella-Rae Smith (“Clique”), como Nix; Lewis Tan (“Iron Fist”), en el papel de Gaius; y Dean-Charles Chapman (“Game of Thrones”), como Castor. Aramis Knight (Ender’s Game), en el papel M.K.; Orla Brady (“Fringe”), en el de Lydia; y Nick Frost (Shaun of the Dead), en el de Bajie, regresan en la tercera temporada al igual que Wu, Beecham e Ioannides.

“Into the Badlands” fue creada por Alfred Gough y Miles Millar, productores ejecutivos, showrunners y escritores, y cuenta con la producción ejecutiva de los nominados al Oscar Stacey Sher y Michael Shamberg, y David Dobkin, Stephen Fung, Michael Taylor y Daniel Wu. “Into the Badlands” logró debutar dentro del top 3 de producciones con mayor rating en la historia de la TV Paga de EE.UU.

