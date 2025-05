El judoca nacional ratificó su objetivo de llegar a Tokio y nos cuenta los eventos que se vienen para sumar puntos en el ranking mundial.

Alonso Wong, quien pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Vamos con Tokio del IPD, busca sumarse a la lista de clasificados que nos representarán en los siguientes Juegos Olímpicos, y para eso deberá seguir sumando puntos en el ranking mundial.

– ¿Cómo serán ahora tus entrenamientos y qué eventos se vienen en tu preparación?

Por ahora estoy en Florida, Estados Unidos, entrenando, el primer evento que viene es Israel del 18 al 20 de febrero, por ahora las fronteras están cerradas. Sin embargo, las bases están puestas para el campeonato. Hay tiempo para poder seguir entrenando, recuperar mi estado físico y técnico para llegar a las fechas pactadas. Por ahora se vienen grandes eventos y tengo todo claro para poder prepararme. En marzo estaremos en Uzbekistán y Georgia, hay que estar listo para lo que viene.

– ¿En qué has mejorado con respecto al ciclo olímpico anterior?

Creo que, con respecto al ciclo anterior, ahora tengo más determinación en el resultado. Voy con la idea de ganar, dejar todo en el tatami es lo que te entrega los resultados. He mejorado en mi técnica, he corregido muchos puntos que hoy en día me suman. Me sentí muy bien por lograr una medalla, eso siempre suma cosas importantes.

– ¿Cuáles son tus metas este año?

Mi meta por ahora es recuperar mi estado físico y ganar en lo que me toque. Me gustaría ganar en lo que participe, en mi deporte es complicado ganar, siempre las distancias entre los judocas son muy cercanas. Lo que quiero este año es llegar a los Juegos Olímpicos.

El Apoyo al Deportista es fundamental para tu preparación, ¿cómo has sentido el apoyo en estos tiempos diferentes?

El IPD siempre ha estado en toda mi preparación. En los momentos complicados me he dado cuenta que amistades son más importantes. Muchas veces se siente el apoyo de las personas que en realidad te valoran, mi familia, mi novia y muchas personas que me tienen cariño me han apoyado en este momento tan complicado.

Déjanos un mensaje…

Hay que ser fuertes en estos momentos, hay que pensar en nuestros seres queridos. Hay que cuidarnos, acatar las normas que nos imponen porque así vamos a salir de este difícil momento.