Alertan que decretos de urgencia 086 y 100-2021 dictados por el actual Gobierno serían inconstitucionales

Varios congresistas miembros de las comisiones de Constitución y de Presupuesto y Cuenta General de la República cuestionaron la constitucionalidad de los decretos de urgencia 086-2021 y 100-2021, dictados por el actual Gobierno.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez Gallegos (FP), indicó que “en la sesión se está discutiendo el carácter impredecible de los decretos. «Lo que también se viene discutiendo es la imposibilidad del señor ministro (Francke) de haber venido al Congreso y que muchos piensan que demoramos en los debates para aprobar una iniciativa. Por ejemplo, el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas lo vamos a resolver rápidamente”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Héctor Acuña Peralta (APP), aseveró que “los gastos deben darse en forma ordenada. Lo más interesante es que los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajen conjuntamente para beneficio de la población”.

En tanto, la congresista Martha Moyano Delgado (FP) aseveró que los decretos son inconstitucionales, “porque transgreden el artículo 80 de la Constitución”; mientras que su colega Gladys Echaíz (APP) señaló que “no es posible que se dicten decretos de urgencia pasando por encima de las normas constitucionales. No se justifica, no se explica. Habiendo sido previsible el gasto, no se dan los supuestos de esa urgencia», sostuvo.

La legisladora Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú) invocó que ambos poderes trabajen juntos en temas fiscales con una mira de mediano y largo plazo. «Hay decretos de urgencia de devolución de impuesto que se mantienen a la fecha y este Congreso los ha ratificado. Me parece fundamental que haya un debate respecto al significado de la excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad de un decreto de urgencia», indicó.

Antes, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, expuso los fundamentos para la dación de los decretos de urgencia 086-2021, que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y la reactivación económica; y el 100-2021, que impulsa mayor gasto público para la ejecución de inversiones a fin de contribuir a la reactivación económica.

En la sesión conjunta de las dos comisiones, asistió el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva Neyra, así como Diego Macera Poli, del Instituto Peruano de Economía (IPE), quienes expresaron sus respectivos puntos de vista en relación con la pertinencia y la constitucionalidad de los dos decretos de urgencia.