Aldair Rodríguez y su arrepentimiento por lesionar a jugador del River Plate

El delantero Aldair Rodríguez, quien fue expulsado en el partido de Alianza Lima ante el River Plate por ingresar fuerte al jugador paraguayo, Robert Rojas, se mostró arrepentido y llegó hasta la concentración del equipo argentino a pedir disculpas.

Aldair Rodríguez ingresó en el segundo tiempo en el partido que Alianza Lima cayó derrotado 1-0 por el RiverPlate, en el Estadio Nacional, por la primera fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y tuvo una jugada fortuita que lo llevó a ser expulsado.

“Me siento muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuvo mal intención de ir. Fue una disputada de balón de los dos y lastimosamente se le engancha el pie y, al momento de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas. Estoy muy arrepentido por la situación que se dio», afirmó Rodríguez en ESPN.

Aldair contó cómo sucedieron los hechos: «No me di cuenta (de la fractura). Me quedé sorprendido. Estoy muy triste por la situación. Lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol. Estamos expuestos a esto. Por eso he venido a dar la cara y disculparme con él y su familia».

En principio no había una definición sobre el grado de la lesión de Robert Rojas, pero con el correr de las horas se supo que fue fractura de tibia y peroné para el jugador.

Fuente: Agencia Andina