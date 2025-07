Alcalde Luis Molina se ofrece como voluntario de miembro de mesa para que sus vecinos puedan ejercer su derecho al voto

Gesto cívico y democrático, fue destacado por miraflorinos….



El gesto cívico y democrático del alcalde de Miraflores, Luis Molina de ofrecerse como voluntario de miembro de mesa para abrir la votación en su aula electoral número 041913, fue destacado por los electores y vecinos miraflorinos que no podían sufragar por la gran inasistencia de los miembros titulares y suplentes, elegidos con anticipación por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Al alcalde Molina, en su condición de adulto mayor, le tocaba votar en el horario de 7 a 9 de la mañana en el Colegio Markham, ubicado en la Avenida Benavides.

No obstante, la mesa de sufragio no podía instalarse, como ocurrió en otros locales electorales, por la irresponsabilidad de los llamados guardianes de la democracia que no llegaron a cumplir su obligación cívica y ciudadana.

Ante esta situación y a fin que los electores de su vecindario, no se afectaran o permanecieran parados durante horas, comprometiendo su estado de salud por la crisis sanitaria del Covid 19, el alcalde Luis Molina se ofreció como voluntario, hecho que ratificó a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: » Ante la ausencia de miembros de mesa, he decidido ofrecerme voluntariamente a conformar una mesa en mi centro de sufragio en Miraflores. «El Perú hoy más que nunca, nos necesita», sentenció.

En las redes sociales, sus vecinos respaldaron unánimemente la conducta democrática del Alcalde Molina señalando que dio un buen ejemplo a la comunidad, otros comentaron «Vales un Perú» y no faltaron quienes le sugirieron medidas adicionales de protección bio sanitaria contra el Covid.

El Alcalde Luis Molina, tras lamentar la mala organización al inicio de la votación, convocó a los electores de su distrito y todo el país a vencer todo tipo de dificultades y acudir masivamente a las urnas para fortalecer el sistema democrático en el país.