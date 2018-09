Ahorros para vehículos de carga pesada

Cuando tu empresa cuenta con flota de vehículos de carga pesada, debes poner especial atención a su mantenimiento y todos los factores que te permitan ahorrar, asegurando así el crecimiento de tu negocio o emprendimiento. Como propietario de este tipo de vehículos, sabes que a diferencia de las unidades comerciales, los de carga pesada, recorren largas rutas y además con pesos elevados sufriendo un mayor desgaste del motor.

Toma nota de las recomendaciones que Primax, macro distribuidor de lubricantes Shell en Perú, te brinda para que te conviertas en un experto del ahorro en el mantenimiento de tu flota de vehículos de carga pesada.

Economía eficiente de combustible. Partimos de la idea de que el mayor gasto de tu flota es el combustible. De hecho representa un porcentaje importante en el costo de funcionamiento de cualquier vehículo, además existen factores que inciden en su mayor gasto como el estado de las carreteras, eventos climatológicos, velocidad, incluso la carga extra que lleves en tu vehículo.

¿Cómo ahorrar? Una economía eficiente del combustible es posible si verificas el nivel de octanaje recomendado para este, también si programas la hora de abastecimiento temprano durante la mañana debido a que la temperatura es más fría y el combustible será más denso o aprovecha los momentos de paradas de más de un minuto apagando tu vehículo.

Selecciona un buen lubricante. Si deseas que tu vehículo de carga pesada opere en óptimas condiciones, te recomendamos utilizar la tecnología adaptativa de Shell Rimula R6 LM, lubricante 100% sintético con tecnología Dynamic Protection Plus, que te ayudará a eliminar los materiales de desecho que provocan la corrosión de los componentes metálicos. Éste aumentará la productividad de tu vehículo.

Mantenimiento periódico. Los vehículos de carga pesada deben ser revisados frecuentemente, con programaciones al taller mecánico para afinamiento de motor y cambio de lubricante, además de chequear las llantas y su alineamiento. Todo ello ayudará que tu flota esté siempre operativa y evitará gastos imprevistos por no atender a tiempo las fallas mecánicas.

Cuida la velocidad y carga. Manejar a alta velocidad es sinónimo de mayor esfuerzo del motor de tu vehículo y por tanto mayor gasto de combustible. Ten en cuenta que manejar a velocidad prudente no solo te mantiene seguro si no que supone ahorro en gasolina, también extiende la vida útil de algunos componentes de tu camión, como las llantas. De otro lado, cuida los excedentes de carga, sobre todo si tienes programado una ruta larga, pueda pasarte la factura un consumo no contemplado de combustible.

