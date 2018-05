Scotiabank mejora proyección de expansión de PBI peruano a 5.5% para abril

Los agentes económicos ya empezaron a revisar al alza sus estimados de crecimiento de la economía peruana para este año, en línea con la expectativa del MEF, luego del auspicioso resultado de marzo, mes en el que el PBI se expandió 3.93%.

Es así que Scotiabank revisó al alza su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para abril de este año de 5% (de acuerdo a su reporte del 16 de abril) a 5.5% (según su último informe emitido en la víspera).

Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previó recientemente, en declaraciones a la Agencia Andina, que la actual proyección de crecimiento de la economía peruana, de 3.6% para este año, podría revisarse al alza, considerando el buen desempeño de la actividad económica en los primeros tres meses del 2018 y los pronósticos para abril y mayo.

“Sí, se podría revisar al alza la proyección (del PBI para este año)”, afirmó el viceministro de Economía, César Liendo.

Pesca y efecto estadístico

El subgerente de economía real del departamento de estudios económicos de Scotiabank, Pablo Nano, previó que, de acuerdo a los indicadores adelantados, la economía peruana podría haber crecido en torno a 5.5% en abril último.

“Contribuyeron a este repunte (en abril) algunos factores puntuales como un importante incremento en la captura de anchoveta -gracias a una mayor cuota- lo que aportaría de manera directa a la pesca e indirecta a la manufactura primaria, y con alrededor de 1 punto porcentual al resultado del mes”, dijo.

“También habría un efecto estadístico positivo debido a una baja base de comparación (el PBI creció 0.4% en abril del 2017 afectado por el Fenómeno El Niño), así como por el efecto calendario (mayor número de días útiles pues los feriados de Semana Santa cayeron este año en marzo y no en abril como en el 2017), además de una significativa recuperación de la inversión pública (12%)”, agregó.

Pablo Nano indicó que el impacto positivo de los sectores pesca y agropecuario continuaría en mayo, aunque a un menor ritmo que en abril, pero se diluiría en junio.

“No obstante, prevemos que continúe la gradual aceleración de los sectores no primarios liderados por construcción y servicios, y que empiece a consolidarse la incipiente recuperación de la manufactura no primaria, en particular industrias vinculadas a los sectores minería y construcción”, explicó.

Buen segundo trimestre

En ese sentido, Pablo Nano estimó que el PBI nacional crecería alrededor de 4% en el segundo trimestre de este año (abril-mayo-junio), luego de haberse expandido 3.2% en los primeros tres meses del 2018, estimó Scotiabank.

“Tomando en consideración los indicadores adelantados de abril y otras variables, proyectamos que el PBI registrará una expansión en torno a 4% durante el segundo trimestre del 2018”, anticipó Nano.

Desempeño de marzo

Cabe recordar que el PBI cerró el primer trimestre del 2018 con una expansión de 3.2%, su ritmo de expansión más alto desde el tercer trimestre del 2016.

“Ello se debió en parte al dinamismo de la actividad económica en marzo (3.9%), impulsada por un crecimiento mayor a lo previsto de los sectores primarios como agropecuario y minería”, manifestó Scotiabank.

“Por su parte, los sectores no primarios vinculados a la demanda interna continuaron con su gradual aceleración, con excepción de la construcción, la cual se vio afectada por el mayor ruido político asociado al cambio de gobierno, lo que perjudicó la ejecución de la inversión pública”, añadió.

(Fuente:Andina)

