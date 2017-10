Advierten carencias en compañía de bomberos de Huaraz

Congresista María Melgarejo (FP) constata que no tienen equipos, unidades de transporte y ellos se compran uniformes.

Sin local, sin unidades de transporte, sin equipos básicos y sin uniformes, en ese estado se encuentra la Estación de Bomberos Voluntarios Santiago Antúnez de Mayolo Nº 84 en Huaraz. Esa grave situación les impide brindar un servicio eficiente en el Callejón de Huaylas, desde Conococha hasta Carhuaz.

Esa situación fue constatada por la congresista María Melgarejo(FP) el miércoles 25, en su visita de inspección que realizó como parte de sus actividades programadas en la Semana de Representación Parlamentaria

La legisladora estuvo acompañada por el Brigadier General de esta estación de bomberos Miguel Miranda, quien solicitó atención inmediata por parte de las autoridades. “De 4 unidades 2 están malogradas y de las dos unidades operativas una funciona y la otra ya está para darle de baja”, sostuvo.

La situación se torna más grave porque ante el la falta de uniformes los propios bomberos tiene que comprarlos para poder protegerse en las coberturas de emergencias, y en cuanto al equipamiento Miranda advirtió que es deficiente y se encuentra en mal estado. “El resucitador es obsoleto y no tiene baterías, la ambulancia no tiene guantes quirúrgicos y finalmente no tenemos local propio”, dijo Miranda

Informó que están realizando las gestiones para ver si la municipalidad les puede otorgar un local y dijo que se prevé que para hoy la autoridad edil haga el anuncio. “Estamos atentos al documento a través del cual la municipalidad podría dar hoy un local propio”

Sin embargo, Miranda dijo que el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de la prestación de servicios de la compañía de bomberos Santiago Antúnez de Mayolo (Proyecto de Inversión Pública), que cuenta con perfil aprobado y con presupuesto de más de 8 millones de soles se encuentra todavía en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, la congresista María Melgarejo se comprometió a interceder a fin de que el dinero sea desembolsado por el MEF a la brevedad posible “Si sale para junio del próximo año podríamos tener un nuevo local con equipamiento básico”, concluyó Miranda.

Me gusta: Me gusta Cargando...