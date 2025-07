Adultos mayores de 80 años del ‘Hogar Canevaro’ reciben segunda dosis de vacuna contra la COVID-19

¡Protegidos! Con mucho entusiasmo los 246 adultos mayores de 80 años residentes del Hogar Canevaro recibieron la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 que se les aplico hoy, con lo que culminaron su proceso de inoculación.

Un emocionado grupo de ancianos esperó desde muy temprano a las seis brigadas de vacunación, que llegaron presurosas a aplicar la tan esperada segunda dosis que, a decir de la mayoría, los hace sentir mucho más seguros ante la presencia del virus.

Tras recibir la vacuna, Manuel Morante Velásquez, 83 años, expresó su alegría. “Estoy muy contento ahora que me han puesto la vacuna, la vacuna me cuidará más para no enfermarme de este virus que es muy peligroso, mis amigos y yo estaremos más protegidos”, dijo muy emocionado este adulto mayor, residente del Hogar Canevaro.

Por su parte, Carlos Chumpitaz, 88 años, confesó haber sentido temor de la vacuna. “Al principio tenía temor, pero ya sé que la vacuna me va a proteger de esta enfermedad, ahora tenemos que seguir con los cuidados”, refirió muy contento este anciano que ya lleva poco más de un año en este Hogar, anteriormente vivió en otro albergue, pero asegura sentirse ‘como en casa’ en Canevaro.

Mientras que una alegre y entusiasta Dolly García, 86 años refirió:“Esta vacuna me da tranquilidad porque vivía, todos vivíamos, con miedo de que el virus nos llegue y hay mucha gente que está muriendo y eso no queremos nosotros”. Dolly tras más de veinte años viviendo en esta Hogar, dice sentirse contenta y ahora mucho más, al haber recibido la vacuna contra la COVID.

Asimismo, Rodolfo Castro, 87 años, dijo que: “Este virus vino a asustarnos a todos, la vacuna nos va a proteger, pero igual el virus sigue y hay que cuidarse, sobre todo a nuestra edad que ya estamos con los descuentos”. Él entusiasta adulto mayor tiene 18 años viviendo en Canevaro.

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores continuará dándose en los próximos días a fin de culminar el proceso de vacunación de los adultos mayores de 80 años.