ADEX: Tarifas de fletes aumentaron y eso afecta las exportaciones

Si bien los despachos de páprika peruana al mundo aumentaron 22% entre enero y agosto de este año, el presidente del Comité de Capsicum de la Asociación de Exportadores (ADEX), Walter Seras, expresó la intranquilidad de los actores de esta cadena por los altos precios de los fletes a EE.UU. y la demora en los envíos, lo cual podría provocar la caída de la presentación seca en las próximas semanas.

“El traslado de la carga a ese país demoraba antes entre 20 y 30 días, ahora es hasta 70 días, haciendo que la páprika seca sufra alteraciones por condensación. Si está mucho tiempo en el contenedor dry se genera humedad y posteriormente moho”, explicó.

Esta situación –prosiguió– implicaría una pérdida para el empresario, pues el alimento puede ser devuelto y además se generan sobrecostos debido a que el seguro de carga marítima no cubre los containers por esos casos. En esa línea, si la situación continúa, se desaceleraría la exportación o inclusive detenerse.

Cifras

Los despachos de páprika al exterior alcanzaron los US$ 70 millones 368 mil entre enero y agosto pasado, experimentado un crecimiento de 22% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 57 millones 880 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones del gremio.

Su principal presentación fue la seca (US$ 62 millones 420 mil) con una participación del 88.7%, le siguió en conserva (US$ 7 millones 849 mil) con una concentración del 11.1%; y congelada y en pasta, por monto menores.

De un total de 19 mercados, EE.UU. (US$ 29 millones 841 mil) demandó el 42.4% de esta oferta y logró un alza del 37%; en el segundo lugar estuvo México (US$ 25 millones 182 mil) con una representación del 35.8% y una evolución del 51%.

Completaron el top ten España (US$ 10 millones 884 mil), Guatemala (US$ 1 millón 786 mil), Rusia (US$ 714 mil 848), Brasil (US$ 630 mil 583), Argentina (US$ 533 mil 557), Bélgica (US$ 232 mil 334), Chile (US$ 193 mil 540) y Albania (US$ 134 mil 250).

La compañía S&M Foods S.R.L. lideró estos envíos, seguida de Gandules Inc S.A.C., Agroindustrial E&C S.A.C., Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C., Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A., ADB International S.A.C., Peruvian Capsicum Exporters S.A.C., Mentor Service Trade S.A.C., Alimentos Procesados Agrícolas S.A.C. y Food Inc S.A.C., entre otros.