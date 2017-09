AccorHotels dice no a la explotación sexual de niños y adolescentes

Para reforzar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, en el 23 de septiembre, AccorHotels produjo un vídeo grabado por sus propios colaboradores con el objetivo de alertar y reforzar el tema. La acción forma parte del Planet 21, programa global de sostenibilidad del Grupo.

“Nuestros colaboradores están orientados en cómo tratar estas situaciones de manera rápida y profesional, ellos son agentes reales de esta lucha y en el vídeo hablan sobre la importancia de la vigilancia continúa”, explica Antonietta Varlese, Vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de AccorHotels para América del Sur. “Esta es, sin duda, una forma de involucrarlos aún más y al mismo tiempo movilizar a los 15 mil colaboradores de la región para esta causa” añadió.

En el mundo, los hoteles del Grupo realizan acciones para proteger la explotación sexual de niños y más de 60 mil personas ya han sido entrenadas sobre el asunto. Este tema es fuertemente trabajado por la empresa desde 2001, cuando comenzó la asociación con ECPAT, coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para la eliminación de la explotación sexual de niños y adolescentes. En 2002, inició un programa para entrenar a sus colaboradores para hacer frente a este problema. Dos años después, dio un paso adelante y lanzó globalmente el programa WATCH – We Act Together for Children.

