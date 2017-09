El ABC de la ciberseguridad

Optical Networks brinda recomendaciones que pueden salvar a las empresas de programas maliciosos que generen pérdidas económicas importantes.

Evitar un ciberataque, para una empresa, es posible. Así lo asegura Optical Networks, empresa de telecomunicaciones, que brinda una serie de consejos para que el cibercrimen no llegue a nuestro negocio en el momento menos esperado, generando grandes pérdidas económicas.

“Si se siguen ciertas pautas se puede evitar incidentes que no solo afectan a la empresa, sino a sus clientes, sobre todo en el caso de las compañías que manejan bancos de datos con información confidencial de muchas personas”, señala Juan Carlos Albújar, jefe de producto de Optical Networks.

Llevar un registro de los activos de la empresa

Es importante conocer al detalle lo que debemos proteger si la empresa es víctima del cibercrimen. No solo hardware y software deben inventariarse, también el número y tipo de servidores, teléfonos, personal, licencias de programas que use la empresa y hasta mobiliario. No conocer esta información puede ocasionar demoras en una crisis.

Olvídate de los programas pirata

Lo barato sale caro y esta no es la excepción. El costo bajo por adquirir un programa obtenido de manera ilegal es una ahorro que no vale la pena porque pone en riesgo lo más importante de una compañía: la información que maneja. Los programas “pirata” son una puerta abierta para el cibercrimen. Muchas de estas copias pueden contener un virus.

Las copias de seguridad son necesarias

Ponerse en el peor escenario es una actitud que a una empresa le puede “salvar la vida”. Un minuto en el que un trabajador de la compañía navegue sin protección en internet basta para perder absolutamente toda la información. Aunque también puede ser por un robo o hasta una emergencia. En cualquiera de esos casos, tener una copia de seguridad hará la diferencia.

La ciberseguridad es fundamental

Si una empresa no tiene protección está expuesta permanentemente. Si se comparan las pérdidas económicas que causa un ciberataque con el costo de adquirir ciberseguridad, la decisión es obvia: una compañía debe contar con seguridad.

“En Optical Networks contamos con “Internet Seguro” que ofrece internet con seguridad añadida, porque consideramos que esta ya no debe ser una opción. Ofrecemos servicio tanto a compañías que no cuentan con ciberseguridad como a aquellas más maduras que necesitan capas de protección más avanzadas”, finalizó Juan Carlos Albújar.

Me gusta: Me gusta Cargando...