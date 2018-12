“90’S FOREVER” festival techno más importante del mundo llega a Lima

Recuerdas la gloriosa música de los años 90’s en donde un género en especial hizo vibrar y bailar a toda una generación. La Música Techno, nombre con el que se hiciera popular en nuestro país, invadió las radios del Perú y el mundo imponía hits que llegaron a los primeros lugares de todos los rankings.

Por un momento miles de jóvenes olvidaban el difícil contexto social de los convulsionados años 90, y acudían masivamente a refugiarse en las fiestas y discotecas, en un ambiente de catarsis que muchos añoramos con nostalgia.

Ha llegado el momento de revivir aquellos buenos tiempos de la música. “90’S FOREVER’ el festival más importante e innovador de la música Eurodance llega al Perú, y hará posible que puedas escuchar en un mismo escenario himnos de las pistas de baile como “The Rhytm of the Night”, “It’s My Life”, “Mr. Vain”, ” Run To me “, o “Dreams”, en las voces originales de los ídolos de los 90’s, haciéndonos evocar nuestros mejores recuerdos, que te hará sentir adolescente por segunda vez.

Prepárate a vivir el “soundtrack” de tu vida en una sola noche, junto a los mayores exponentes del género en un escenario de primer nivel. Grandes artistas como “Corona”, “Dr. Alban”, “Double You”, “2 Brothers On The 4th Floor” y Tania Evans de “Culture Beat”, aquellos que impusieron grandes hits a nivel mundial formaran parte de esta gran fiesta, que se realizará el día sábado 16 de febrero del 2019 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Las entradas ya se encuentran a la venta, en TU ENTRADA de Plaza Vea y Vivanda con el 20% de Descuento con cualquier medio de pago hasta el 7 de Enero.

