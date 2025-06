6 consejos para evitar sobrecargas al decorar en Navidad

Durante la temporada navideña, la mayoría de personas decoran su hogar con adornos y luces brillantes. Al conectar e instalar luces y adornos eléctricos, siempre es recomendable tomar en cuenta distintas medidas de seguridad enfocadas en la carga adecuada de estos.

En ese sentido y comprometida con la comunidad, Forza Power Technologies, comparte algunos consejos al instalar la decoración navideña, tanto en interior como en exteriores.

A continuación, recomendaciones de los expertos:

Nada en exceso

La sobrecarga eléctrica se produce al instalar demasiados dispositivos a un cableado eléctrico. Esto hace que se pierda la energía (bajón de luz) o se aumente de tal forma que pueda averiar los dispositivos, sufran un cortocircuito e incluso se produzca un incendio. Por ello, es aconsejable:

Lo barato sale caro. No utilice cintas aislantes o productos de dudosa procedencia. Estos no tienen la información acertada y puede afectar tantos los dispositivos como su cableado interno del domicilio. Es mejor adquirir productos en lugares garantizados para evitar cualquier accidente.

Utilice solo focos recomendados. Actualmente, hay una variedad de focos o luces ideales para la decoración navideña. Puede utilizar focos LED en lugar de focos incandescentes, ya que son más eficientes en su balance, luminosidad/dinero.

Revise sus luces y dispositivos. Tome en cuenta que ciertos productos provenientes de países europeos o asiáticos pueden venir con diferente voltaje. Antes de conectar los equipos, compruebe el buen estado de los cables, enchufes y regletas.

Evite demasiadas cargas. El calentamiento de las conexiones es producido por una mayor cantidad de corriente. Por ello, es preferible no conectar más de un dispositivo o set de luces a un mismo tomacorriente.

Desconecte. Al salir es conveniente desconectar las luces navideñas, ya que lejos de casa no tendrá control en caso de recalentamiento.

Utilice regulador de voltaje. Un regulador de voltaje permite mantener el voltaje constante en sus terminales, indistintamente de lo que se conecte en su salida. De esa forma, hace que los equipos puedan funcionar perfectamente y sin riesgo a dañarse.

Por ejemplo, la línea FVR de reguladores de voltaje Forza suministra corriente de CA pura y estable al elevar automáticamente la tensión cuando disminuye el voltaje, mientras que reduce la tensión si excede el valor máximo admisible. Esta ofrece protección contra sobretensión, sobrecarga, descarga eléctrica y de voltaje.

“Durante la temporada navideña es importante adquirir dispositivos que regulen el voltaje de las luces y adornos. Los reguladores de voltaje ayudarán a prolongar la vida útil de los dispositivos. La mejor parte, es que la mayoría de estos productos brinda protección para más de un aparato al mismo tiempo”, comenta Eduardo Pinillos, Director Regional de Forza.

