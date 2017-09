31 de octubre: día nacional de iglesias cristianas evangélicas en Perú”

En la Comisión de Cultura se aprueba propuesta por mayoría

El 31 de octubre de cada año será declarado como el “Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú”. Así lo estipula el proyecto que unifica dos iniciativas similares y que hoy fue aprobado por mayoría en la Comisión de Cultura que preside la legisladora María Melgarejo (FP).

La fecha fue elegida evocando el inicio de la Reforma Protestante en el mundo y en reconocimiento a las distintas congregaciones evangélicas por su labor en el desarrollo del país, según manifiesta en su análisis.

La legisladora Tania Pariona (NA) recordó que el Ministerio de Cultura no opina favorablemente respecto a la norma y explica que “este tipo de expresiones religiosas no forman parte de nuestra diversidad cultural, por tanto no contribuyen a la continuidad de las manifestaciones de nuestro patrimonio cultural inmaterial…”

La legisladora Karina Beteta (FP), autora de una de las iniciativas sostuvo que su proyecto estuvo presentado hace 10 años y mostró su satisfacción porque este gobierno lo ponga a discusión. De igual opinión fue el legislador Moisés Guía Pianto, autor de la otra iniciativa.

Mariano Melgar: Precursor de la Independencia

A propuesta del legislador Horacio Zeballos Patrón (NA) se aprobó por unanimidad declarar a Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso como Precursor de la Independencia del Perú y dispone también que cada 12 de marzo se efectúen actos conmemorativos alusivos.

Como se recuerda Mariano Melgar fue un joven patriota que teniéndolo todo entregó su vida a la causa patriótica y el 12 de marzo de 1815 fue fusilado tras predecir que en menos de 10 años el Perú sería una patria liberada de toda opresión, sostuvo Zeballos.

Isla Taquile en Puno será puesta en valor

Por iniciativa del congresista Moises Mamani Colquehuanca, se declara de interés nacional que el Ministerio de Cultura ponga en valor y declare como paisaje cultural a la isla de Taquile, ubicada en el lago Titicaca.

Taquile o Intika en lengua quechua se encuentra localizada en el distrito de Amantaní, a 45 kilómetros de distancia de la capital de Puno. Es una zona de influencia quechua y aymara y sus pobladores son condiderados como parte de una comunidad de éxito porque ha incorporado al turismo vivencial como una de sus actividades fundamentales.

