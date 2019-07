Ximena Macarena: tataranieta de Miguel Grau busca triunfar en Hollywood

Fue nombrada Embajadora de la Cultura Peruana en los Estados Unidos.

Las Fiestas Patrias tienen un significado importante para Ximena Macarena, novel actriz peruana que viene construyendo su carrera en Los Ángeles, Estados Unidos. Ella es la tataranieta de nuestro máximo héroe nacional don Miguel Grau.

Y con motivo de nuestros festejos patrios, Ximena Macarena fue nombrada Peruvian Cultural Ambassador y participó del Peruvian Parade, como Guest of Honor, gracias a la asociación Perú Wonders y el Consulado General del Perú en Los Ángeles.



“Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz. A seguir trabajando duro para dejar el nombre de mi país muy en alto” comentó Ximena Macarena en su cuenta de Instagram (@ximenamacarena), quien además cumplió 26 años el último 17 de julio.

En busca del éxito

Ximena Macarena está inmersa en las grabaciones de “Life in Heels”, biopic cuya trama se basa en la vida de la famosa empresaria latina Adriana Gallardo.

Pero su camino a Hollywood no fue fácil. Primero tuvo que graduarse como Administradora de Empresas, a solicitud de su padre. Tras convencerse que lo suyo estaba en los sets televisivos y fílmicos, Ximena Macarena armó maletas y se mudó a Los Ángeles para estudiar Actuación en la University of California at Los Angeles (UCLA), lugar donde se graduó con honores. Además estudió improvisación e hizo una pasantía en The Groundlings Theatre, una de las academias más importantes para especialistas en comedia que albergó a actores de la talla de Will Farell, Melissa McCarthy, Lisa Kudrow, entre otros.

Ximena Macarena (su nombre artístico) también ha participado en la serie criminalista “Extreme Measures” de Amazon Prime Video y en los videoclips de la youtuber indio-canadiense Lily Singh y los cantantes Desi Valentine, Daivo, Graciela Ortiz entre otros.

A sus 26 años, la carismática actriz busca que su nombre y del Perú queden grabados en una estatuilla de los premios Oscar: su más importante reto. Para ello, poco a poco da los pasos que la llevarán a su más grande triunfo. “Me gustaría verme como una actriz reconocida mundialmente por su talento y como ejemplo para muchos latinos. Mi sueño siempre ha sido el cine, así que me gustaría poder protagonizar grandes producciones, sobretodo con contenido que genere algún impacto en la sociedad”, agrega la talentosa actriz peruana.

Legado patrio