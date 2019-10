Vuelven los casos sin resolver de “Unforgotten” por Film & Arts

Llega por la pantalla de Film & Arts la tercera temporada de la serie policial británica “Unforgotten” con un nuevo caso para los detectives Cassie Stuart y Sunny Khan. Estreno el lunes 7 de octubre a las 7: 00 p.m.

Unforgotten es un drama criminal hecho a medida para todos los amantes del género y más aún para los fanáticos de las producciones británicas. La complejidad de la serie va más allá del diseño de su estructura, y profundiza en conflictos en los que el espectador debe reflexionar sobre la delgada línea que separa el bien del mal. Estreno el lunes lunes 7 de octubre a las 7: 00 p.m.

La tercera temporada arranca con la aparición de los restos de un cuerpo en una autopista cerca de Londres, Cassie y Sunny son llamados a la escena. El trabajo obstinado lleva al equipo a encontrar a Hayley Reid, una niña de 16 años que desapareció en la víspera del milenio. Un grupo muy unido de viejos amigos de la escuela son los únicos que tienen la clave de lo que sucedió: el médico local Tim Finch en Hampshire, el presentador de televisión James Hollis en Londres, el vendedor fallido Pete Carr en Norfolk y el artista Chris Lowe en Bristol.

De los mismos productores de Broadchurch y Downton Abbey, la serie cuenta con la estupenda Nicola Walker como Cassie Stuart (‘Last Tango in Halifax’, ‘River’) al mando de la investigación policial, acompañada por Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) y un elenco de actores secundarios que incluye grandes nombres de la televisión británica como sir Tom Courtenay (The Loneliness of the Long Distance Runner, Doctor Zhivago, The Dresser); Gemma Jones (Sense and Sensibility, Bridget Jones’s Diary, Marvellous) y Mark Bonnar (Shetland, Line of Duty), entre otros.

Me gusta: Me gusta Cargando...