Venezuela rompe relaciones diplomáticas y políticas con Colombia

Venezuela rompió este sábado todas las relaciones diplomáticas y políticas con Colombia, el anuncio lo hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

“He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Colombia ¡Les doy 24 horas a sus representantes diplomáticos para salir del país!”, expresó desde Carmelitas, Caracas, donde recibió una multitudinaria concetración en defensa de la paz.

Denunció que el presidente de Colombia, Iván Duque prestó el territorio neogranadino para una agresión contra Venezuela.

Resaltó que ha tenido paciencia ante las agresiones del gobierno colombiano, “la paciencia que he tenido es porque amo al pueblo de Colombia, he tenido paciencia y le he pedido a Dios sabiduría”, agregó.

(Fuente: Nodal)

