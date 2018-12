Sundance TV estrena “I am”, el emblemático documental de Tom Shadyac

En el contexto del maratón de los mejores documentales de Sundance TV, el cineasta entrevista a filósofos, científicos y otras personas para descubrir la forma en que la gente puede mejorar su estilo de vida. Domingo 16 de diciembre a las 8:00 p.m.

I AM cuenta la historia de Tom Shadyac, (Ace Ventura; Mentiroso Mentiroso; Todopoderoso), una figura emblématica de Hollywood en materia de comedia, quien tras sufrir un accidente que amenazó su vida, emprende un viaje emocional para descubrir qué está mal en el mundo y cómo esto puede ser resuelto. Estreno domingo 16 a las 8:00 p.m.

Junto a su equipo cinematográfico, Shadyac entrevista a algunas de las grandes mentes de hoy, desde escritores, poetas, profesores, líderes religiosos y hasta científicos de la talla de Howard Zinn, Desmond Tutu, Thom Harmann y Coleman Barks, en busca de la solución al problema que origina los demás problemas, mientras que reflexiona sobre su propia vida de excesos, codicia y curación final.

El documental parte de las provocadoras interrogantes “¿Qué está mal con el mundo? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo?” y en palabras de Shadyac, termina siendo un documental sobre todo lo que está bien con él mismo.

I AM estrena dentro de un maratón de documentales el domingo 16 de diciembre que inicia a las 10 a.m. donde se proyectarán First Position, The Matador, OJ Simpson Trial of the Century, Agents of the Shadows, The Best Day of My Life y The Emperor’s New Clothes.

