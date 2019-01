Sundance TV celebra una nueva edición del Sundance Film Festival

Con su especial anual “10 días de Sundance”

(In Bruges)

Desde el viernes 11 de enero hasta el domingo 20 a las 8:00 p.m., el especial incluirá títulos destacados del festival más prestigioso de cine independiente

SundanceTV celebra al reconocido Sundance Film Festival con la emisión de diez películas galardonadas todos los días del viernes 11 al domingo 20 de enero a las 8:00 p.m.. El especial anual “10 días de Sundance” contará con las películas más aclamadas del festival.

El Sundance Film Festival, celebrado cada año en Park City, Utah, lleva más de tres décadas exhibiendo lo mejor del cine independiente. En anticipación al gran evento que tendrá lugar del 24 de enero al 3 de febrero de 2019, SundanceTV, canal creado por Robert Redford, presentará diez títulos aclamados por la crítica que se enumeran a continuación:

Viernes 11 de enero

Appropriate Behavior / Reino Unido / Dirección y guion: Desiree Akhaven

Shirin lucha para convertirse en una hija persa ideal, así como en una joven Brooklynita políticamente correcta, bisexual y moderna. Ella fracasa miserablemente en su intento y descubre que todo es una experiencia desoladora y solitaria. Tras ser abandonada por su novia Maxine, Shirin se enfrenta a una tarea inimaginable: cambiar el refugio idílico de Park Slope por el loft de un artista compartido en Bushwick. Incapaz de dejar de lado los recuerdos de los insoportables altibajos de la relación, Shirin termina conspirando para recuperar a su ex. Appropriate Behaviour ganó el premio Tangerine Entertainment Juice Award en el Festival Internacional de Cine de Provincetown 2014 y fue nominado para el premio “Best of Next!” en el Festival de Cine de Sundance 2014.

Reparto: Desiree Akhaven, Rebecca Henderson, Halley Feiffer, Scott Adsit

Sábado 12 de enero

Triste San Valentín (Blue Valentine) / EEUU / Dirección: Derek Cianfrance

Dean y Cindy viven una vida tranquila en un barrio modesto. Para el observador casual, todo parece normal, aunque un poco apagado. Pero una mirada más detenida revela una pareja atrapada en una espiral descendente. Parecen tener el mundo a sus pies al comienzo de su relación, pero la falta de ambición de Dean y la tendencia de Cindy hacia la autoabsorción pueden causar grietas potencialmente irreversibles en su matrimonio. Blue Valentine fue nominada para el Gran Premio del Jurado por película dramática en el Festival de Cine de Sundance 2010 y Michelle Williams fue nominada a mejor actuación como actriz principal en los Premios de la Academia® 2011.

Reparto: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel, John Doman

Domingo 13 de enero

Richard Linklater: Dream is Destiny / EEUU / Dirección: Louis Black and Karen Bernstein

Destacando a uno de los directores estadounidenses más innovadores, esta película revela el camino recorrido por el autor desde sus raíces en el pequeño pueblo de Texas hasta su cálida recepción en el circuito de premios. Mucho antes de que dirigiera Boyhood, el intenso deseo de Richard Linklater de crear alimentó su trabajo fuera del sistema de Hollywood. En lugar de irse de Texas, optó por colaborar con artistas de ideas afines en la creación de películas modestas y de bajo presupuesto en un estilo de bricolaje. Los directores Louis Black y Karen Bernstein tejen discusiones iluminadoras con Linklater entre testimonios de actores fieles, miembros de la tripulación de mucho tiempo y profesionales de la industria. A lo largo de su carrera, Linklater trabajó con un grupo central de artistas, elevando el perfil de ambos actores y la creciente escena de cine independiente en Austin. La película fue nominada para el premio Gamechanger en el Festival de Cine SXSW 2016.

Reparto: Julie Delpy, Ethan Hawke, Sahsa Lane, Shia LaBeouf

Lunes 14 de enero

The Fits / EEUU / Dirección, guion y producción: Anna Rose Homer

Toni, de once años de edad, es hechizada por el equipo de baile que ve practicando en el mismo gimnasio de Cincinnati donde boxea. Enamorada por el poder y la confianza de la fuerte comunidad de chicas, Toni pasa cada vez menos tiempo boxeando con su hermano mayor y, en cambio, absorbe con entusiasmo las rutinas de baile desde la distancia. Incluso se perfora sus propios oídos en un esfuerzo por adaptarse. Pero cuando un misterioso brote de desmayos invade al equipo, el deseo de aceptación de Toni se vuelve más complicado. Magníficamente filmado y con una musicalización fascinante, The Fits es una experiencia transformadora y un retrato seductor de la adolescencia. La película fue nominada a “Best of next!” en el Festival de Cine de Sundance 2016 y obtuvo varios galardones, incluido el premio de la Crítica en el Festival de Cine de Deauville 2016 y el premio a la mejor narrativa, junto con el premio a la mejor actriz para Hightower en el Festival Internacional de Cine RiverRun 2016.

Reparto: Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor, Lauren Gibson

Martes 15 de enero

Jacquline Argentine / EEUU / Dirección y guion: Bernardo Britto

Un cineasta nos presenta el tema de su documental: la bella Jacqueline Dumont, una joven francesa que afirma haber descubierto una conspiración de asesinato encubierta. Aunque no está segura de la excéntrica veracidad de Jacqueline, el cineasta, sin embargo, recluta a un par de pasantes y se dirige al retiro holístico en Argentina donde se esconde, para explorar sus afirmaciones y filmar su historia. A su llegada, el cineasta comienza a dudar de su aventura, pero encuentra razones para pensar que pueda estar retratando algo grande, algo real, con su película cada vez más improvisada. Impulsada por la ingeniosa e ingeniosa actuación de Wyatt Cenac como el cineasta anónimo, Jacqueline Argentine es una hilarante y desafortunada aventura que explora la ambigua relación de un director con su oficio y que continuamente pone en su cabeza la base política de suspenso. El director, Bernardo Britto (ganador del Premio del Jurado por el Anuario del cortometraje del Festival de Cine de Sundance 2014) utiliza de nuevo el formato de mockumentary para crear una película lúdica tanto en forma como en contenido. Bernardo Britto fue nominado para el Bright Future Award en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2016 para Jacqueline Argentine.

Reparto: Wyatt Cenac, Camille Rutherford, Alfredo Narciso, Richard King

Miércoles 16 de enero

Mammal / Irlanda, Luxemburgo y Holanda / Dirección: Rebecca Daly

Margaret, una mujer divorciada que vive sola en Dublín, se entera de que su hijo adolescente fue encontrado muerto. Soportando su dolor en privado, se escapa diariamente a la piscina local. Un día en la piscina se encuentra con Joe, un joven sin hogar que encontró herido una noche en la calle desierta detrás de su trabajo. Margaret le ofrece a Joe una habitación en su casa y comienza a desarrollarse una relación poco ortodoxa. Luego, el ex marido de Margaret, Matt aparece en su vida. A medida que la confianza mutua de Margaret y Joe crece, su confianza provisional se ve amenazada por la escalada de la aflicción de Matt y la participación de Joe en una pandilla de jóvenes violentos. Mammal fue nominado para el gran premio del jurado como mejor drama en la categoría World Cinema, en el Festival de Cine de Sundance 2016.

Reparto: Rachel Griffiths, Barry Keoghan, Michael McElhatton

Jueves 17 de enero

Spa Night / EEUU / Dirección y guion: Andrew Ahn

David Cho se encuentra en ese curioso umbral entre la adolescencia tardía y la virilidad. Vive en un hogar tradicional muy unido en el corazón de Koreatown, Los Ángeles, con sus padres. David trabaja en el restaurante familiar, pero el negocio es lento y el restaurante se ve obligado a cerrar. Apaciguando a su madre, David pretende ir a las clases de SAT pero toma un trabajo en secreto en un spa coreano para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. En el spa, descubre un mundo subterráneo que lo asusta y lo emociona. A medida que su vida familiar se desmorona, David se ve obligado a reconciliar sus propios deseos con las esperanzas, los sueños y las expectativas de sus padres. Joe Seo brilla en el papel de David y ganó el premio especial del jurado, por actuación en el Sundance Film Festival 2016.

Reparto: Joe Seo, Haerry Kim, Youn Ho Cho, Tae Song, Ho Young Chung, Eric Jeong, Linda Han

Viernes 18 de enero

Dare / EEUU / Dirección: Adam Salky

Es el último semestre antes de graduarse del secundario, y la aspirante a actriz Alexa, junto con su mejor amigo gay Ben y el solitario chico malo Johnny hacen un viaje fuera de sus zonas de confort. Los tres jóvenes se aventuran en un territorio desconocido y se involucran en una relación complicada e íntima entre ellos. Con la edad adulta en el horizonte, se convierte en un viaje lleno de baches de alta emoción, traición, angustia y experimentación. Dare fue nominada para el gran premio del jurado, como mejor drama en el Festival de Cine de Sundance de 2009 y los actores principales Emily Rossum y Zach Gilford ganaron premios como actores de revelación en el Festival Internacional de Cine de Hamptons en 2009.

Reparto: Emily Rossum, Ashley Springer, Zach Gilford

Sábado 19 de enero

In Bruges / EEUU / Dirección: Martin McDonagh

Brujas, la ciudad medieval mejor conservada de Bélgica, es un destino acogedor para viajeros de todo el mundo. Pero, para los sicarios Ray y Ken, podría ser su destino final. El jefe de Londres, Harry, le ordenó a la pareja que fuera a enfriar sus talones en la ciudad durante un par de semanas. Fuera de lugar en medio de la arquitectura gótica, los canales y las calles empedradas, los dos hombres llenan sus días como turistas. Ray, aún atormentado por el baño de sangre en Londres, odia el lugar, mientras que Ken, aun cuando mantiene un ojo paternal en las hazañas a menudo profanamente divertidas de Ray, encuentra que su mente y su alma se expanden por la belleza y la serenidad de la ciudad. Pero, cuanto más tiempo permanecen esperando la llamada de Harry, más surrealista se vuelve su experiencia cuando surgen encuentros extraños con lugareños, turistas, arte medieval, un actor estadounidense que filma una película de arte europeo y un posible romance para Ray. Cuando la llamada de Harry finalmente llega, las vacaciones de Ken y Ray se convierten en una lucha de vida o muerte de proporciones oscuras cómicas. In Bruges ha recogido una gran cantidad de premios que incluyen un Golden Globe® para Colin Farrell en la mejor interpretación por actor en una película – categoría comedia o musical, y un premio BAFTA así como una nominación al premio de la Academia® en las categorías de mejor guion original.

Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy

Domingo 20 de enero

Terri / EEUU / Director: Azazel Jacobs

Abandonado por sus padres a un tío enfermo, Terri, es objeto de burlas por parte de sus compañeros y consigue aún más atención no deseada por parte de las autoridades escolares al venir a la escuela todavía con su piyama, cuando es que decide presentarse. Rendido ante su status de marginado, Terri se sorprende cuando su vicedirector, el Sr. Fitzgerald, se interesa por él. A pesar de que sus esfuerzos son a veces torpes y no del todo profesionales, él realmente quiere ayudar al niño en este difícil momento. Bajo la tutela de Fitzgerald, Terri se hace amigo de dos inadaptados, Chad, un solitario nervioso cuya rebelión enmascara sus propias inseguridades, y Heather, una niña precoz cuya belleza demuestra ser una trampa en sí misma. Los tres adolescentes, tan diferentes en la superficie, encuentran un vínculo inesperado e imperfecto. Terri fue nominada como mejor drama por el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Sundance de 2011.

Reparto: John C. Reilly, Jacob Wysocki, Creed Bratton, Olivia Crocicchia, Bridger Zadina

Me gusta: Me gusta Cargando...