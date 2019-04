Slash le responde a Leslie Shaw: ” El Rock siempre va a estar vivo”

Pese a que muchos afirman que el rock ha muerto, Slash opina lo contrario y afirma que está más vivo que nunca entre los fans. El guitarrista dará un espectacular concierto el próximo 7 de mayo en la explanada Parque del Exposición. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

El mítico guitarrista, Slash, al ser consultado por la opinión de algunas personas que aseguran que el rock ya no está presente en la escena musical, no se quedó callado y les dejó un claro mensaje. “He escuchado eso desde 1978, es algo que la gente dice por cualquier razón, que el rock no suena en la vanguardia. Pero el rock and roll es una clase de espíritu, de actitud que no hay forma que llegue a morir. Aunque tiene caídas y épocas de popularidad en la industria musical siempre estará ahí”, manifestó el compositor.

“He tenido muy buenas experiencias tocando en Lima, así que espero que sea grandioso. En cada ciudad que tocamos es diferente”, comentó sobre la expectativa que tiene sobre el concierto que dará en Perú.

Por otro lado reveló que, para sorpresa de sus fans, viene trabajando en un nuevo proyecto junto a la banda que lo vio crecer, Guns N´Roses. “Tenemos algunas fechas con Guns N Roses a finales de setiembre y octubre. Empezaremos a trabajar para la grabación de un nuevo álbum”, anunció.

“Espero que se haga y podamos grabar un nuevo álbum, eso es lo que todos quieren hacer, así que veamos qué pasa. No hay impedimento o razón alguna para no grabar con Guns N’ Roses pero si pasa pues pasará. Sé que todos están enfocados en lo que estamos haciendo ahora, cuando termine este tour la idea es ir al estudio”, añadió

Abe destar que Slash llega a nuestro país junto a Myles Kennedy and Conspirators con la gira de promoción de su aclamado disco “Living The Dream”. El show será el próximo 7 de mayo en la explanada del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Teletivket de Wong y Metro.

Me gusta: Me gusta Cargando...