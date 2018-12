Satélite peruano órbita desde hace 2 años

Jefe de CONIDA informó en comisión de Defensa Nacional labor que realiza satélite Perú SAT-1 comprado al gobierno francés.

La presentación del jefe de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), mayor general FAP Carlos Caballero León, dejó en claro entre los integrantes de la Comisión de Defensa, que el satélite Perú SAT-1 no cumple con las especificaciones técnicas anunciadas por la empresa que la vendió al Perú y que sus fallas fueron desde su origen.

El presidente del grupo de trabajo, Jorge Del Castillo (CPA), sostuvo que la presentación de Caballero León, en la tercera sesión extraordinaria de ese grupo, acredita que las fallas son reales y que estas afectan el 28 por ciento de las imágenes, lo que implica que el Perú aún tiene que comprarlas a otros países, cuando ya no tendría que hacerlo.

El legislador aclaró que no es que no le satisfaga el informe del representante del CONIDA, sino que en el tema referido hay elementos que son sospechosos, como la necesidad que había para adquirir el satélite con una inversión de 600 millones de soles, hoy que la tecnología permite contar con fotos de alta resolución y a menores costos.

Del Castillo Gálvez indicó que la adquisición del satélite es otro aspecto que se debe investigar para determinar los móviles de la adquisición que se realizó con carácter secreto de gobierno a gobierno, entre Perú y Francia.

La presencia de Caballero León tuvo lugar durante cerca de cuatro horas en las que explicó que el satélite es de observación terrestre de propiedad del gobierno peruano, que es operado desde el 2016 por la agencia espacial CONIDA, entidad adscrita al Ministerio de Defensa y que fue construido en Francia por la empresa Airbus Defence & Space.

Indicó que su misión no es de meteorología ni otra, sino levantar imágenes a una distancia de 694 km de nuestro planeta y desde allí enviar imágenes con los detalles que se le solicite.

Dijo que el satélite no se está en un solo sitio, sino que por cuestiones de física universal no siempre está sobre el Perú porque se caería. Asimismo, indicó que el problema de fallas no se encuentra en el satélite mismo, sino en el software.

Caballero precisó que él ingresó a Conida en enero de 2017 cuando ya se había adquirido el satélite. Informó que desde hace dos años ha entrado en órbita a la Tierra “y nunca ha dejado de funcionar…el sistema opera de manera ininterrumpida”.

Se trata de un satélite de observación de la Tierra y su trabajo es principalmente óptico, es decir, la captura de imágenes y estas se usan, por ejemplo, en fijar fotografías sobre el desarrollo de obras públicas, construcciones, ordenamiento territorial, agricultura de precisión. Se levantan imágenes que sirven a muchos sectores, tiene una órbita baja por lo que no puede cumplir otras misiones, explicó Caballero.

Dijo que hasta el momento ha recorrido un aproximado de 524 millones de kilómetros y su labor actualmente está dirigida a captar información e imágenes para hacerlas llegar a cerca de 20 instituciones públicas del país. Hasta hace dos años se compraban imágenes a otros gobiernos, aproximadamente 38 imágenes por año, a un precio de un millón 860 mil soles.

Hoy, con el satélite Perú SAT-1 se obtienen 7,241 imágenes cada año. Su adquisición fue de 205 millones de dólares.

El congresista Roberto Vieira (NA) inquirió sobre sus usos en zonas con neblina, en la advertencia de tsunamis y el fenómeno El Niño, las veces que reproduce imágenes completas del Perú y la claridad de las imágenes.

Sostuvo que de ninguna manera se justifica una compra con una inversión de 600 millones de soles para un satélite que no responde a las necesidades planteadas y que en Chile obtuvieron una mejor adquisición a un precio mucho menor. “Hay que identificar quién fue el intermediario de la empresa francesa”, indicó tras agregar que a su parecer hay delito y corrupción en el caso y que se tiene que investigar.

Caballero León aclaró que durante su gestión se viene realizando la función de mantenimiento y no de adquisición, que corresponde a varios años atrás. “Yo puedo dar respuestas técnicas y como tales estamos haciendo lo mejor posible para hacer que este tema sea en beneficio de todos los peruanos”, anotó.

Aclaró que tres veces al año el satélite cubre el territorio nacional en teoría, pero que pueden ser más veces si se requiriese

Por su lado, la congresista Luz Salgado (FP) recordó que cuando estuvo al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores el caso no fue presentado en forma transparente porque se quiso presentar como tratado ejecutivo y no era tal, sino que tenía que ser visto por el Pleno. “Nos vendían la idea de que las imágenes servían para una serie de beneficios para la seguridad y defensa del país, la ilegalidad de la minería, lucha contra el narcotráfico y otros, y no era así”, acotó.

El congresista Marco Miyashiro (FP), aclaró que los congresistas tienen la obligación de fiscalizar, pero también de contribuir a la investigación de los hechos. En ese sentido, pidió a Caballero León que se sume a esta misión para que se aclare el caso.

