Tips para reducir la contaminación en cada habitación de tu hogar

No solo las grandes empresas o los gobiernos pueden establecer políticas para reducir las emisiones y cuidar así el medio ambiente. También hay muchas acciones que podemos aplicar en nuestro hogar. “Es importante tomar consciencia de esto y aplicarlo, pues aún estamos muy lejos de convertirnos en un país que marca la diferencia en términos de sostenibilidad. De hecho, según data de la OCDE, el Perú no alcanza el 3% de material reciclado anual, mientras que Chile, Argentina o Colombia superan el 10%”, explica Susana Gutiérrez, sub gerente de Responsabilidad Social de Pacífico Seguros.

Por ello, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Pacífico Seguros te ofrece algunos consejos prácticos que reducirán tus emisiones diarias –y te permitirán ahorrar dinero mes a mes.

En la cocina:

Almacena frutas y verduras por separado: las frutas liberan etileno, que hace que las verduras se descompongan más rápidamente y que, por lo tanto, tengas que descartarlas.

No guardes alimentos calientes en la refrigeradora, pues la estás haciendo trabajar más para enfriarlos, gastando más energía.

En la sala – Comedor:

Usa focos ahorradores o de tipo LED que reducen el consumo eléctrico y que tienen una vida útil mucho más amplia que la de los focos incandescentes.

Utiliza luces pequeñas, como lámparas, cuando estés viendo tele o leyendo. En esos momentos no necesitas tener todo el ambiente iluminado, y podrás ahorrar energía.

En los cuartos:

Desconecta todos tus cargadores (de la computadora, celulares, tablets, etc.), pues aun cuando no estén siendo usados, consumen energía.

Antes de comprar ropa nueva, ordena tu clóset para regalar aquella que ya no usarás, y para descubrir esas prendas que no te acuerdas que tienes y que pueden evitar que adquieras más.

En los baños:

Desconecta los aparatos que no utilices: secadora de pelo, afeitadora, etc.

Vigila el agua: cierra caños y coloca una botella de plástico en el tanque del inodoro para utilizar menos agua en cada descarga.

Y, por último: recicla. En el Perú, se genera en promedio más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos cada año, y se recicla muy poco. En el caso de plásticos, puedes desecharlos de manera segregada, limpios y reducidos, o puedes llevarlos a centros de acopio como los que existen en supermercados y gasolineras.

