Red Hat anuncia los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019

• Los ingresos del tercer trimestre totalizaron USD 847 millones, lo que representa un incremento interanual del 13% o del 15% en moneda constante.

• Los ingresos por suscripciones relacionadas con Infraestructura del tercer trimestre totalizaron USD 534 millones, lo que representa un incremento interanual del 8% o del 9% en moneda constante.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, anunció hoy los resultados financieros del tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2019 finalizado el 30 de noviembre de 2018.

“La adopción de las tecnologías de Red Hat que facilitan que los clientes diseñen e implementen aplicaciones de manera más segura y uniforme en todos los entornos híbridos y de nube continuó impulsando nuestro crecimiento durante el tercer trimestre”, dijo Jim Whitehurst, Presidente y Director General de Red Hat. “A modo de ejemplo, nuestro programa de proveedores de nube y servicios certificados (CCSP) alcanzó la meta de proyección anualizada de USD 300 millones en el tercer trimestre con un crecimiento interanual del 25% de Red Hat Enterprise Linux en las nubes públicas. Asimismo, mantuvimos un sólido crecimiento en el número de clientes de Red Hat OpenShift —nuestra plataforma Kubernetes empresarial— y Red Hat Ansible Automation, sumando entre ambas más de 100 clientes en el tercer trimestre.”

“En el tercer trimestre concretamos 100 operaciones con un valor superior a USD 1 millón y registramos un incremento interanual de los ingresos totales del 13%, o del 15% en moneda constante, y un crecimiento interanual de los ingresos diferidos del 20%, o del 23% en moneda constante a pesar de la continua volatilidad del tipo de cambio. Nuestra cartera de pedidos pendientes creció en su totalidad un 22% en forma interanual alcanzando aproximadamente los USD 3.500 millones”, dijo Eric Shander, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Red Hat. “Estos resultados también se vieron impulsados por una fuerte tasa de renovación de nuestras operaciones más importantes, superior al 120% en ventas adicionales a nuestros 25 clientes principales.”

Ingresos Los ingresos totales del trimestre ascendieron a USD 847 millones, lo que representa un incremento interanual del 13%, o del 15% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones del trimestre fueron de USD 741 millones, que equivale a un aumento interanual del 13%, o del 15% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones del trimestre representaron el 87% de los ingresos totales.

Desglose de los ingresos por suscripciones

Los ingresos del trimestre por suscripciones de productos relacionados con Infraestructura fueron de USD 534 millones, representativos de un incremento interanual del 8%, o del 9% medido en moneda constante. Los ingresos del trimestre por suscripciones de tecnologías relacionadas con el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes ascendieron a USD 207 millones, lo que representa un incremento interanual del 28%, o del 30% medido en moneda constante.

Ganancia operativa

La ganancia operativa ajustada a los PCGA del trimestre fue de USD 109 millones, lo que representó una disminución del 8% interanual. Luego del ajuste por gastos de remuneración en acciones, no dineraria, la amortización de activos intangibles y los costos de operación relacionados con combinaciones de negocios, la ganancia operativa no ajustada a los PCGA del tercer trimestre fue de USD 203 millones, equivalentes a un incremento del 13% interanual. El margen operativo ajustado a los PCGA del tercer trimestre fue del 12,9% mientras que el no ajustado a los PCGA fue del 24,0%.

Resultado neto

El resultado neto ajustado a los PCGA del trimestre fue de USD 94 millones o de USD 0,51 de utilidades diluidas por acción, comparado con el resultado neto ajustado a los PCGA de USD 102 millones o USD 0,55 de utilidades diluidas por acción de igual trimestre del ejercicio anterior.

Luego del ajuste por gastos de remuneración en acciones, no dineraria, la amortización de activos intangibles, los costos de operación relacionados con combinaciones de negocios y los gastos por intereses no dinerarios relacionados con el descuento de deuda, el resultado neto no ajustado a los PCGA del trimestre fue de USD 175 millones o USD 0,96 de utilidades diluidas por acción, comparado con los USD 133 millones o USD 0,73 de utilidades diluidas por acción del mismo trimestre del ejercicio anterior. El promedio ponderado de acciones diluidas en circulación no ajustado a los PCGA excluye la dilución que se prevé que sea compensada por nuestras operaciones de cobertura de bonos convertibles.

Efectivo

El flujo de fondos operativo fue de USD 137 millones en el tercer trimestre, que equivale a una disminución interanual del 15% comparado con el flujo de fondos operativo ajustado a los PCGA. El flujo de fondos operativo no ajustado a los PCGA está alineado al impacto de la reciente adopción de la Actualización de Normas Contables ASU 2016-15: Estado de Origen y Aplicación de Fondos (Tema 230): Clasificación de ciertos ingresos y pagos en efectivo, que exige que la porción de los reembolsos de bonos convertibles durante el tercer trimestre que sea atribuible al descuento de deuda sea clasificada como flujo de fondos operativos. El flujo de fondos operativo ajustado y no ajustado a los PCGA incluye aproximadamente USD 23 millones de gastos por combinaciones de negocios abonados en el trimestre. El total de caja, equivalentes de caja e inversiones al 30 de noviembre de 2018 fue de USD 2.200 millones luego de la compra de aproximadamente 0,1 millones de acciones ordinarias propias por un valor aproximado de USD 13 millones en el tercer trimestre. El saldo restante de la autorización de recompra vigente al 30 de noviembre de 2018 era de aproximadamente USD 737 millones.

Ingresos diferidos

Al cierre del tercer trimestre, el saldo de ingresos diferidos totales de la compañía era de USD 2.500 millones, lo que representa un aumento del 20% interanual. El impacto negativo sobre los ingresos diferidos totales provocado por las variaciones en los tipos de cambio fue de USD 53 millones en forma interanual. Medidos en moneda constante, los ingresos diferidos totales habrían registrado un aumento interanual del 23%.

En vista de la operación pendiente con International Business Machines Corporation, Red Hat no actualizará su pronóstico del ejercicio fiscal 2019 y no realizará una llamada en conferencia para comunicar los resultados empresariales del tercer trimestre.

Me gusta: Me gusta Cargando...