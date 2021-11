Presidente Castillo: no voy a desmayar en mi compromiso de trabajar por el país

El presidente Pedro Castillo aseguró que no desmayará en su compromiso de trabajar por el país y no retrocederá en ello hasta ver cristalizadas las obras.

En una visita de trabajo en la región Huancavelica, el jefe del Estado dijo no necesitar que la gente que no piensa como el pueblo le imponga una agenda.

«Piden vacancia a una persona elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos, cuando queremos que no solo llegue una pista sino también educación y salud para los niños», aseveró el mandatario.

«No voy a desmayar, vengo a ratificar mi compromiso de trabajar por los pueblos profundos del país (…) He pasado luchas cruentas y hoy que soy gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizadas las obras, empezando por Huancavelica», enfatizó Castillo.

«Invoco a los congresistas que piden otra cosa a que vengan, caminen conmigo y pidan vacancia ante el pueblo y no dentro de cuatro paredes», añadió.

En otro momento, el mandatario reiteró la importancia de llevar a cabo obras en las regiones sin robarle un centavo al pueblo y con empresas que rindan cuentas y den oportunidad de trabajo y salud a la gente.

Bajo esa premisa, pidió al Ministerio de Transportes agendar el proyecto del aeropuerto de Huancavelica, a fin de que tenga mejores posibilidades de comunicación y comercio de sus productos.

Asimismo, agradeció a la población de Arequipa que lo recibió en la víspera y condenó que algunos medios hayan editado su visita diciendo que la gente pedía su vacancia cuando, afirmó, no fue así.

Fuente:Agencia Andina