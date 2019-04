Pleno del Congreso aprueba suspensión por 120 días de congresista Lescano

El Pleno del Congreso de la República, aprobó por mayoría, la recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria para que se sancione al congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP), con la suspensión en el ejercicio de su cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura.

Del mismo modo, se remitirá al Ministerio Público copia de todo lo actuado en el Expediente 144-2018-2020/CEP-CR, con la finalidad de que se pronuncie conforme a sus atribuciones y competencias.

El informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria tuvo 76 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones. Momentos antes, fue rechazado con 70 votos, una cuestión previa que planteó el congresista Manuel Dammert Ego Aguirre (NP) para que retornase a la comisión.

Por el lapso de 26 minutos, la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez Alva (PPK) dio detalles del expediente 144-2018-2020/CEP-CR y concluyó que Lescano infringió los principios de transparencia, honradez, veracidad, respeto, responsabilidad e integridad establecidos en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria; y otros de ese cuerpo legal.

Demostró, de manera cronológica, las conversaciones por chat entre el congresista Yonhy Lescano y la denunciante.

Explicó que resultaba consistente que los mensajes por whatsap sean de fines del septiembre de 2018, lo que permitiría el acercamiento entre ambos. En algunos de los mensajes, el congresista denunciado la llama “Ana María”.

Dijo que no resultaba creíble que el personal de seguridad se haya descuidado del celular del congresista. Los suboficiales PNP Salazar, Valencia y Sánchez Esquives, tienen 33 años de servicio y son efectivos policiales con muchos años de experiencia.

“Ellos han negado y refirieron que le entregaron el celular en sus manos al congresista Lescano. En agosto del 2018, en septiembre, el servicio de los tres miembros culminó a las 23.00 horas, 22.00 y en octubre a las 23.50 horas. El horario no coincidía con las horas que se enviaron los mensajes. Ninguno del personal de seguridad permaneció con el congresista, pasada la medianoche”, comentó.

Remarcó que el congresista no había sido convincente en sus declaraciones. Sólo atribuye el hecho a un complot político. En su descargo señala que fueron conversaciones de adultos, con pleno consentimiento. Dijo que en los mensajes, la denunciante evade el tema de conversación, denota rechazo y no resultado de una aceptación.

Janet Sánchez refirió que corresponde a la Fiscalía probar el delito de acoso sexual y al Poder Judicial emitir la sentencia correspondiente.

Consideró que la conducta que atribuye la denunciante al congresista podría encontrarse en el artículo del Código Penal por acoso sexual.

Recomendó sancionar al congresista Lescano con suspensión del cargo y descuento de haberes 120 días, remitir copia de todo lo actuado en el expediente 144 al Ministerio Público.

Por su parte, el legislador Yonhy Lescano Ancieta (AP), en su defensa, refirió que las imputaciones son falsas y tergiversadas por la presiente de comisión de ética. Afirmó que “el pueblo del Perú tiene que saber la verdad, saber de esta patraña” y que era complot que se ha hecho en su contra.

Yo no estoy diciendo mentiras…soy un parlamentario contestatario y obviamente quien me va juzgar son los adversarios. Este Parlamento, en la Junta de Portavoces exoneró la publicación del informe y amplió la agenda”, añadió. Eso se puede hacer para un proyecto de ley, ¿pero para juzgar a un parlamentario?, se preguntó.

Enfatizó que no estaban actuando con imparcialidad “o hay una consigna de tomar venganza”, dijo Lescano. Al referirse a los chats, sostuvo que son falsos, que no encajan con el tono amical y de mutuo consentimiento de los demás chats. “Pero también se escondieron un chat de septiembre, pero no hay indicios, todo es una patraña”, acotó.

Desmintió que haya habido una comunicación de periodista y fuente. No hay nada, ella era locutora en radio Exitosa, no tenía ningún tipo de esas funciones.

Demandó que no se consideren las declaraciones completas de los resguardos policiales. “El procedimiento seguido por la Comisión de Ética, está plagado de graves vicios procesos y constitucionales”, agregó.

“No hay delito, no he faltado a nada. Se dice que fui a la oficina del presidente del Congreso a decirle que no se haga la denuncia, que declaré a los medios de comunicación que no era acoso. Es una denuncia falsa que el Congreso debe archivar”, manifestó.

Finalmente reiteró que se archive la denuncia, o en todo caso se haga el peritaje para demostrar que es un chat prefabricado, una calumnia y un chantaje.

Después de la participación de algunos congresistas –especialmente mujeres- que cuestionaron su comportamiento, se decidió ir a la votación e inmediatamente después el presidente del Congreso decidió suspender la sesión para reiniciarla a las 16:00 horas.

