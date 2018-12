Nuevos socios ingresarian algrupo de la Alianza del Pacifico

De incorporarse Nueva Zelanda, Singapur, Australia y Canadá como países asociados a la Alianza del Pacífico (AP), el Producto Bruto Interno (PBI) del bloque podría incrementarse de US$ 2.065 miles de millones a US$ 5.779 miles de millones, lo que significaría un crecimiento de casi 3 veces su valor superando incluso el PBI de América Latina en US$ 584 mil millones, así lo indicó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

Actualmente estas cuatro economías avanzadas conforman una lista de candidatos a estados asociados a la AP. Este bloque económico constituido en 2011 y conformado por Colombia, Chile, México y Perú, es reconocido como un área de integración regional cuyo objetivo es la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, a la par con impulsar un mayor crecimiento y competitividad de las economías integrantes.

“Este nuevo PBI del bloque sólo es superado por EE.UU. y China, que presentan un PBI de US$ 20.513 y US$ 13.457 miles de millones, respectivamente. Por tanto, el posible ingreso de asociados de esta categoría incrementa los ánimos, siempre que ello conlleve a una integración más profunda de la AP, oportunidad que se abre después que el Consejo de Ministros de esta Alianza decidiera pasarlos de estados observadores a asociados”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep – CCL.

La actividad económica de la AP representa hoy el 40,7% del PBI de América Latina, lo cual la ubica como la novena economía más grande del mundo.

Es así que la integración de más socios a esta instancia no solo tiene un impacto favorable en el PBI sino también en el tamaño del mercado con una mayor población que ascendería a 298,2 millones de habitantes y un aumento en el PBI per cápita de 45,1% hasta llegar a US$27.464 (a paridad de poder de compra – ppc).

Hoy por hoy la población conjunta de la AP se estima en 225,3 millones de personas siendo así la quinta más grande del mundo con un PBI per cápita promedio de US$18.921 ppc. Cabe anotar que los países miembros de la AP ocupan a nivel de América Latina las cuatro mejores posiciones del Índice de Facilidad para hacer Negocios publicado recientemente en el Doing Business 2019 del Banco Mundial.

