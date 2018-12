Navidad: Los dispositivos que puedes regalar en estas fiestas

Estamos en la era digital y la tecnología jugará un rol importante en los próximos regalos de Navidad. Ante la gran variedad en dispositivos y pensando siempre en dar lo mejor a sus clientes, los expertos de Ripley han seleccionado las mejores marcas y productos con lo último en tecnología.

A continuación, cinco opciones de regalo:

· Tablets: todos quieren una. Hay diseños para universitarios, oficinistas, ejecutivos y, a diferencia de los celulares, las tabletas ofrecen una pantalla más grande para poder ver videos, leer y revisar correos. La HUAWEI Mediapad T5 ofrece hasta 32 GB de memoria interna y 3 GB de memoria RAM, siendo una de las mejores en su género.

Precio sugerido: S/. 879.00

Código: 2004217592516P

· PlayStation: porque no hay edad para jugar con videojuegos, el PlayStation4 será uno de los presentes que no deben faltar en Navidad para los que tienen un espíritu joven. Ripley ofrece por su campaña navideña increíbles promociones, además de la consola y mandos, que incluyen los más populares juegos como God of War, Spiderman, PES 2019, entre otros.

Precio sugerido: desde S/. 1,699.00

Código: 2031207673641P

· Laptops: los expertos también recomiendan las laptops gamers para los amantes de los videojuegos. Se puede elegir una laptop que cuente con procesador Intel Core de octava generación y tarjeta gráfica NVIDIA, la mejor para videojuegos, para que puedan correr con juegos asombrosamente rápidos y en alta resolución. Una gran opción es la Acer An515 Nitro que, además de tener todas estas especificaciones, cuenta también con un disco duro de 1 TB y memoria RAM de 4GB.

Precio sugerido: desde S/. 3,899.00

Código: 2004212617856P

· Pulsera fitness: Elegantes, ligeras y modernas, las pulseras fitness están generando tendencia. En tiempos donde todos quieren cuidar su figura y tener una vida saludable y es necesario para contrarrestar las calorías de la cena navideña. La marca Letoc ha lanzado un dispositivo que permite controlar los niveles de tensión, oxígeno en la sangre y ritmo cardíaco, además de medir el sueño.

Precio sugerido: S/. 169.00

Código: 2065190472240P

En definitiva, los dispositivos tecnológicos son siempre una buena opción de regalo. Sorprende a tus seres queridos con cualquiera de los gadgets. Encuentra más productos en las todas las tiendas de Ripley a nivel nacional y en Ripley.com.

