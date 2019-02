Natalie Vertiz se une al Pantene Army para este 2019

–Pantene, marca del portafolio de Procter & Gamble, regresa este verano con su línea de Pantene Edición Verano. La marca inicia este año incorporando a la reconocida modelo Natalie Vertiz a su equipo Pantene Army.

La famosa ex Miss Perú y madre de familia, quien incursionó en sus inicios en la televisión peruana, se desempeñó luego como conductora y como empresaria iniciando su propio negocio, es hoy parte del Team Pantene: “Estoy muy feliz y honrada de pertenecer a esta nueva familia de PANTENE y poder compartir además con compañeras increíbles iniciando este año con grandes sorpresas y mucho contenido para todas las chicas. Pantene es una marca con más de 70 años en el mercado, que se ha destacado por presentar constantes innovaciones para el cuidado del cabello a través del tiempo. En mi profesión, sobre todo, es muy importante tener el cabello sano y fuerte. Ahora tengo la suerte de disfrutar de los múltiples beneficios de Pantene para cuidarlo”.

Este equipo de Top Influencers también lo conforma Alondra García Miró, actriz, modelo, empresaria y diseñadora con más de 2.1 millones de seguidores en sus redes; Alessandra Fuller, cantante, modelo y joven actriz en ascenso quien destacó por su papel protagónico en una reconocida producción peruana, con gran éxito a nivel nacional; y Ximena Moral, blogger con más de 200 mil seguidores en Instagram, considerada un ícono de la moda, maquillaje, lifestyle y tendencia.

Como presentación para esta edición de verano, las cuatro conocidas integrantes del Pantene Army tuvieron su primera sesión de fotos, en la cual posaron juntas en una piscina.

La edición verano de Pantene es una línea especialmente creada para proteger al cabello de los daños causados por el sol, mar y piscina. También ayuda a revertir la resequedad si es que el daño ya está hecho. Es una colección diseñada para brindar una excelente hidratación y protección antes, durante y después de la exposición a los agresores del verano, dejando tu pelo preparado para cualquier chapuzón.

“Todas las personas saben el daño que le hace el sol a la piel y por eso la gran mayoría se cuida con bloqueador y cremas de sol, pero no muchos tienen en cuenta los daños que este representa en el cabello. El sol, la sal del mar o el cloro de la piscina pueden causar muchos daños si es que no usas nada para evitarlo. Por eso, en Pantene, contamos con esta línea Edición Verano especializada en proteger al cabello de los daños del verano y permitir que la persona que lo use pueda disfrutar de la playa e igual tener un cabello sano y brillante”, comentó Ximena Arróspide, Gerente de Categoría de Cuidado del Cabello – Pantene.